Proclamação da República: Confira a operação dos Transportes Metropolitanos

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão mudanças na programação durante o feriado do dia 15 de novembro, quando é celebrada a Proclamação da República.

Operação dos trilhos

Na CPTM, na sexta-feira (15), dia do feriado, e no domingo (17), os intervalos médios de trens serão os normais programados para domingo. Já no sábado, dia 16, será operação normal de sábado.

No Metrô, a Linha 15-Prata terá operação diferenciada na sexta-feira (15) para testes no sistema de sinalização e controle dos trens. Todas as estações dessa linha ficarão fechadas das 4h40 às 13h. Para atender aos passageiros durante a interdição, serão disponibilizados ônibus do sistema do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Emergência), que irão atender aos passageiros em todo o trajeto da linha, entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. A alteração na operação será informada por meio de mensagens sonoras e informativos nas redes sociais oficiais do Metrô.

Já as demais linhas operadas pela Companhia (Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha) funcionarão normalmente no feriado. No domingo (17), dia em que será realizada a primeira fase da Fuvest, o Metrô vai manter trens reservas de prontidão para atendimento de possível aumento da demanda. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô atende diariamente das 5h às 00h, pelo telefone 0800-770-7722.

Ônibus intermunicipais

Os ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do Estado, funcionarão com programação horária de domingo na sexta-feira de feriado. No sábado e domingo, as partidas seguirão os intervalos normais do fim de semana. A operação será monitorada para qualquer ajuste necessário. Informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes – Os passageiros que vão participar de eventos deste feriado podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs espalhadas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda espalhados pela Capital e região metropolitana e que aceitam dinheiro neste tipo de compra. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br .

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.