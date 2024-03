Processos seletivos para estágio na EMTU, Secretaria de Segurança Pública e Fundação Instituto de Terras de SP

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

As vagas são destinadas a estudantes do ensino Técnico e Superior e as inscrições são gratuitas

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Secretaria de Segurança Pública- SSP estão com 44 vagas abertas para estudantes do Ensino Superior nos cursos de Direito, Administração, Geografia, Serviço Social, Gestão Pública, Ciência de Dados, Estatística, Jornalismo e Matemática; e Ensino Técnico em Administração e Informática. As inscrições podem ser feitas até o dia 26/03 por meio do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12098/detalhe.

Os candidatos aprovados e contratados para vagas de Ensino Técnico receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 787,58 por mês para a jornada de 30h semanais. Para nível Superior, a bolsa-auxílio é de R$ 625,06 por mês para a jornada de 20h semanais e R$ 937,59 por mês para a jornada de 30h semanais. Além disso, ambos os níveis receberão auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia.

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo

As vagas são destinadas aos estudantes do ensino médio, técnico e superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – “José Gomes da Silva” – (ITESP) abriram seleção pública para contratação de estagiários de todos os níveis. Para os alunos do curso técnico, as vagas são para os cursos de Técnico em Agronomia e Técnico em Edificações. E para os graduandos no ensino superior, os cursos com vagas abertas são Ciências Contábeis, Economia, Direito, Administração, Engenharia Agronômica, Gestão em Recursos Humanos, Ciências da Computação, Comunicação Social, Psicologia, Engenharia Civil, Marketing, Engenharia de Cartografia. As inscrições podem ser feitas até o dia 01/04 por meio do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12075/detalhe.

Os estagiários aprovados e contratados para vagas de ensino médio receberão bolsa-auxílio nos valores de R$ 475,05 por mês para 20h semanais e R$ 712,57 por mês para 30h semanais. Para ensino técnico as remunerações são de R$ 525,05 por mês para 20h semanais e R$ 787,58 por mês de 30h semanais; e para os estagiários de ensino superior a bolsa-auxílio é de R$ 625,06 por mês para 20h semanais e R$ 937,59 por mês para 30h semanais. Além disso, todos os níveis receberão auxílio-transporte de R$ 387,20 por mês.

EMTU

O processo seletivo de estágio são para sete municípios do Estado de São Paulo. As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior em diversos cursos

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/ SP estão com 26 vagas abertas para estagiários de nível superior nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Sistemas de Informação, Tecnologia em Sistemas Automotivos, Tecnologia em Mecânica Automobilística, Tecnologia em Transportes Terrestres. Os estagiários irão atuar nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Santos, São Vicente, São José dos Campos e Sorocaba, com bolsa auxílio no valor de R$ 1.927,00 por mês para a jornada de 30h semanais.

Além da bolsa-auxílio, os aprovados e contratados para vagas receberão R$150,00 de auxílio-transporte por mês, seguro de acidentes pessoais e recesso escolar remunerado. Os interessados devem se inscrever até o dia 09/04/2024 no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12029/detalhe.

Informações sobre as vagas de estágio:

São Paulo

– 3 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 2 vagas para Direito (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

São Bernardo do Campo

– 5 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 2 vagas para Ciência da Computação (a partir do 4º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Ciências Econômicas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Comunicação Social – Jornalismo (a partir do 3º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Direito (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Engenharia Ambiental (a partir do 4º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Sistemas de Informação (a partir do 3º semestre até o antepenúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Tecnologia em Sistemas Automotivos ou Tecnologia em Mecânica Automobilística (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Tecnologia em Transporte Terrestre (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Campinas

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Santos/São Vicente

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

– 1 vaga para Engenharia Civil (a partir do 6º semestre até o penúltimo semestre do curso)

São José dos Campos

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)

Sorocaba

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre até o penúltimo semestre do curso)