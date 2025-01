Processos seletivos inscrevem para 395 vagas na São Paulo Escola de Dança

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, está com 395 vagas abertas para Cursos Regulares, Livres e de Extensão Cultural. É possível se inscrever diretamente no site da SPED, no edital correspondente ao curso de interesse.

“Estamos oferecendo praticamente quatrocentas vagas para diversos cursos voltados para pessoas que desejam se aprofundar na dança em várias vertentes e trouxemos de volta os cursos de férias que são sempre muito aguardados e solicitados pelo público. Além disso, apresentamos um novo curso livre, na modalidade de Jazz Dance, para ampliar ainda mais as possibilidades de quem, como nós, ama dançar, e uma turma matutina de Teatro Musical, para quem quer se profissionalizar nesta área. O ano já começa com muitas notícias boas e convidamos todos a se juntarem a nós”, ressaltou a diretora artística e educacional da SPED, Inês Bogéa.

Curso Livre de Jazz Dance

O curso livre de Jazz Dance está estreando na São Paulo Escola de Dança, com 30 vagas. O processo seletivo está aberto até 10 de janeiro no site da SPED, na aba de Cursos Livres. As etapas são uma entrevista e uma vivência prática. O curso é dividido em dois módulos semestrais, com carga horária total de 76h e aulas no período noturno, às segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h.

Cursos de Extensão Cultural

Serão sete cursos de Extensão Cultural de férias ministrados de 27 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025, cada um com 40 vagas disponíveis, totalizando 280 vagas. A carga horária dos cursos é de 32h, de segunda a sábado, das 9h às 14h20, ou das 15h às 20h20, conforme o curso. As inscrições podem ser realizadas na aba de Cursos de Extensão Cultural, no site da SPED. As inscrições para os processos seletivos estão abertas até 15 de janeiro. Saiba mais sobre cada curso:

Duos e duetos: na dança de salão, no jazz dance e na dança contemporânea

Os estudantes serão ensinados a melhorar a interação com seus pares em diversas vertentes e linguagens da dança. Ciça Veronese é a curadora deste curso.

Na cadência do samba

O curso explora as raízes e os variados estilos do samba, proporcionando um estudo que passa pelos fundamentos históricos e técnicas de cada linguagem. A curadoria é de Flip Couto.

Das ruas aos palcos: estudos coreográficos de danças urbanas

O curso apresenta conhecimentos teóricos e atividades práticas a partir da história e das técnicas de danças urbanas. O curso conta com a curadoria de Flip Couto.

Balé clássico: abordagem humanizada

As aulas, de nível intermediário, combinam a excelência técnica do balé clássico com práticas somáticas e reflexões pedagógicas voltadas para uma formação humanizada. O curador do curso é Vinícius Anselmo.

Performance, vídeo-dança e voguing: explorando identidades

O objetivo do curso é promover um espaço de experimentação artística e técnica, centrado na valorização da pluralidade de identidades, em um ambiente inclusivo, acolhedor e criativo. Com a curadoria de Vinícius Anselmo, as aulas terão o foco no desenvolvimento de habilidades dos participantes como intérpretes, criadores e produtores, com especial atenção à cultura e expressividade LGBTQIAPN+.

Danças tradicionais afro-brasileiras

Com aulas teórico-práticas a partir de Dança Negra Contemporânea e da Dança Cavalo Marinho, o curso visa apresentar elementos constitutivos e influenciadores da cultura brasileira, como também, contribuir com a preservação de valores culturais ancestrais de matrizes africanas. A curadoria é da diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança, Inês Bogéa, e do superintendente educacional, José Simões.

Jazz dance no Teatro Musical

O curso é direcionado à construção da técnica corporal e da expressividade como elementos essenciais na elaboração das partituras de movimento associada à temática abordada na cena do Teatro Musical. Os curadores são Inês Bogéa (diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança) e José Simões (superintendente educacional).

Cursos Regulares

Com duração de dois anos, os Cursos Regulares estão recebendo inscrições até 16 de janeiro para as turmas de Dança e Performance (turmas matutino e vespertino), Técnicas da Dança com ênfase em Moderno e Contemporâneo (turmas matutino e vespertino), Técnicas da Dança com ênfase em Clássico (turma vespertina), Teatro Musical (turmas matutino e vespertino) e Produção e Gestão Cultural (turma noturna).

Todas as aulas são presenciais, exceto para o curso de Produção e Gestão Cultural, que é híbrido. A carga horária é de 1600h, com aulas de segunda a sexta e alguns encontros aos sábados. Apenas para os Cursos Regulares, são 85 vagas disponíveis.

O processo seletivo inclui uma redação e uma prática, que varia conforme cada curso. As informações detalhadas estão disponíveis no edital próprio do processo seletivo, disponível na aba Cursos Regulares do site da SPED.

SERVIÇO

Processos seletivos SPED

Curso Livre de Jazz Dance

Inscrições até 10 de janeiro

Edital disponível em Cursos Livres no site da SPED

Cursos de Extensão Cultural de Férias

Inscrições até 15 de janeiro

Duos e duetos: na dança de salão, no jazz dance e na dança contemporânea,

Na cadência do samba,

Das ruas aos palcos: estudos coreográficos de danças urbanas,

Balé clássico: abordagem humanizada,

Performance, vídeo-dança e voguing: explorando identidades,

Danças tradicionais afro-brasileiras,

Jazz dance no Teatro Musical,

Editais disponíveis em Cursos de Extensão no site da SPED.

Cursos Regulares

Inscrições até 16 de janeiro

Dança e Performance (turmas matutino e vespertino),

Técnicas da Dança com ênfase em Moderno e Contemporâneo (turmas matutino e vespertino),

Técnicas da Dança com ênfase em Clássico (turma vespertina),

Teatro Musical (turmas matutino e vespertino) e

Produção e Gestão Cultural (turma noturna).

Edital disponível em Cursos Regulares no site da SPED