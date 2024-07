Processo seletivo do Sebrae-SP oferece vagas para a cidade de São Paulo

O Sebrae-SP está com quatro vagas abertas para atuação na sede da empresa, na cidade de São Paulo. Os salários chegam a R$ 12.686 mensais para profissionais com ensino superior completo. As inscrições para se candidatar vão até 24 de julho.

As oportunidades são para contratação no regime da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).

Uma das vagas é na Unidade de Políticas Públicas e Relações Governamentais para o cargo de consultor de políticas públicas cuja atribuição é planejar e apoiar a definição da estratégia institucional na agenda de gestão governamental, desenvolver e implementar projetos e ações em prol da gestão pública, trabalhando com a administração direta, autarquias e fundações.

O salário é de R$ 12.686. Exige-se ensino superior completo em uma das áreas: direito, administração, ciências sociais, ciências contábeis, ciências econômicas, gestão pública.

Outra vaga é de analista de negócios e inovação sênior na Unidade Gestão de Soluções e Transformação Digital com salário de R$ 12.686 para quem tem ensino superior completo, sem uma área especificada. Entre as atribuições do cargo estão analisar e avaliar a viabilidade e desenvolver sistemas de informações para racionalizar ou automatizar processos e rotinas de trabalho dos diversos departamentos da empresa; pesquisar e avaliar sistemas disponíveis no mercado e sua aplicabilidade para a empresa, entre outras.

A terceira vaga é de analista de produtos sênior, também na Unidade Gestão de Soluções e Transformação Digital, com salário de R$ 12.686 tendo como pré-requisito ensino superior completo, sem uma área especificada.

Nesse cargo, a pessoa contratada terá de, entre as atribuições, organizar as informações sobre os produtos que integram o portfólio; atuar no desenvolvimento de novos produtos e soluções; acompanhar as redes de atendimento para instalar a padronização da qualidade de entrega das soluções digitais.

Por fim, a Ouvidoria do Sebrae-SP está com uma oportunidade aberta para o cargo de analista de ética e ouvidoria. A remuneração é de R$ 8.600 mensais e exige ensino superior completo em qualquer área. Está no rol de funções da vaga auxiliar nas atividades relacionadas ao canal de denúncias, elaborando pareceres para o encaminhamento a Comissão de Ética; realizar a gestão interna de todas as manifestações de Ouvidoria, propor oportunidades de melhorias, entre outras atribuições.

As quatro vagas são para jornada de 40 horas semanais com disponibilidade para viagens e deslocamentos.

A empresa oferece aos aprovados no processo seletivo um pacote de benefícios que inclui seguro saúde (extensivo a dependentes); previdência privada complementar; seguro de vida em grupo; auxílio-alimentação ou refeição; auxílio-creche e vale-transporte.

Inscrições para se candidatar em Link