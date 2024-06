Processo seletivo de emprego no Ceitec resulta em 338 candidatos pré-aprovados

Organizado, eficiente e efetivo. Em ação inovadora visando fomento à criação segmentada de postos de trabalho na cidade, o Ceitec (Centro de Tecnologia e Inovação) de São Bernardo, localizado no Baeta Neves, foi palco nesta quinta e sexta-feira (6/6 e 7/6) de processo seletivo de emprego na área da saúde. A medida se deu em sequência ao Mutirão de Emprego exclusivo para o setor, realizado no fim de maio, nas dependências da Central de Trabalho e Renda (CTR). Em balanço parcial, a nova fase resultou em 338 candidatos pré-aprovados.

Como grande diferencial da iniciativa, os candidatos que conseguiram carta de encaminhamento na CTR foram convocados para participar desta segunda fase do processo, encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, em parceria com a iniciativa privada.

Com a carta em mãos, dentro do novo conceito do evento, cerca de 1.800 pessoas compareceram ao local, com data e hora marcados, em concorrência às 626 oportunidades disponíveis a diversos cargos.

“O Ceitec, recém-revitalizado em espaço anteriormente abandonado, teve essa missão significativa, cumprindo um compromisso que é prioridade na nossa gestão: geração de emprego. Foi, portanto, mais um passo importante da Prefeitura, eficiente, para criação e efetivação de postos de trabalho, neste caso na área da saúde, já registrando contratações. Aqui é gente buscando emprego para atender gente”, frisou o prefeito Orlando Morando.

Primeira edição nestes moldes, o mutirão contou, entre os colaboradores, com a participação da Rede D’Or, Santa Marcelina Saúde, Complexo Hospitalar ABC e Fundação do ABC. “Os participantes estão dando resultado bastante positivo, pois já saem daqui em etapa adiantada de contratação, dependendo de fase interna de exame médico e documentação. As empresas, por sua vez, também se mostraram bastante satisfeitas”, sustentou o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Fernando Longo, responsável pelo evento.

Analista de Gestão de Pessoas do Santa Marcelina Saúde, a psicóloga Tatiana Pimenta salientou que a medida se mostrou extremamente positiva. “Foi um sucesso, muito bem organizado, boa receptividade. Agradecemos o convite para participação. Estamos muito otimistas em relação às contratações.” Técnica de enfermagem e moradora do bairro Demarchi, Lucineide Siebra, de 44 anos, enalteceu não só a iniciativa como o atendimento no local. “Sinceramente, eu, inicialmente, desacreditei que iriam me acionar. Era muita gente na primeira etapa. Fui muito bem atendida por todos, com amor e carinho.”

VAGAS

A lista de vagas disponíveis inclui as funções de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção, cuidador de residência terapêutica, farmacêutico, fisioterapeuta, jovem aprendiz, psicólogo, mensageiro, recepcionista, auxiliar de cozinha e copeira hospitalar.

CAGED

No topo da criação de postos de trabalho formais entre as sete cidades do Grande ABC em 2024, São Bernardo acumula saldo positivo de 6.791 vagas entre janeiro e abril, de acordo com levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal – números correspondem a quase 40% do total registrado entre os municípios da região, sendo o quarto melhor colocado no Estado de São Paulo. Somente no mês de abril, a cidade apresentou saldo de 1.951 vagas de emprego criadas.