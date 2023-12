Pró-Vítima lança projeto para capacitar mulheres contra ataques e violência doméstica

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) lançou nessa semana o Defenda-se. O objetivo do projeto é despertar a consciência nas mulheres quanto a situações de violência em diversos ambientes e capacita-las contra ataques e violência doméstica. Desenvolvida pela entidade em parceria com a União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo (UGT), a iniciativa vai oferecer, de graça, aulas de autodefesa e de segurança pessoal.

Durante o lançamento do projeto, realizado em São Paulo-SP, no auditório da UGT, no Vale do Anhangabaú, o Pró-Vítima ainda ofereceu aos participantes um workshop, também sem ônus. As aulas foram ministradas pela mestra Débora Lima, multigraduada em taekwondo, e por Jaqueline Almeida, faixa marrom em jiu-jítsu, multimedalhista na modalidade e que também mantém um projeto social na Irlanda que ensina defesa pessoal para mulheres.

Na oportunidade, as professoras ensinaram movimentos de defesa pessoal que possibilitam mulheres se desvencilharem de ataques urbanos (tentativa de assalto, estupro etc) ou dentro de casa. Muitas das dicas serão incorporadas ao Defenda-se, que terá início na segunda quinzena de janeiro de 2024.

O projeto vai abarcar técnicas de vitimologia e de autodefesa, além de oferecer acolhimento emocional. A metodologia traz a assinatura da presidente do Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, e de Débora, enquanto Jaqueline entra como embaixadora internacional da iniciativa e professora.

Segundo Celeste, as primeiras aulas serão ministradas, de graça, às quintas-feiras, das 10h às 12h, de maneira presencial, na sede da UGT. A ideia é que o curso de defesa pessoal seja expandido para outros núcleos, posteriormente.

Débora dará as aulas presencialmente. Jaqueline, que está no Brasil, mas volta para a Irlanda no fim deste mês, vai ministrar a atividade em formato on-line. O projeto é voltado a mulheres de todas as idades, a partir dos 16 anos. As inscrições podem ser feitas no site www.provitima.org

“O Defenda-se será uma ótima oportunidade para que mulheres possam aprimorar suas habilidades, ganhar mais confiança e fortalecer a segurança pessoal. Esperamos uma adesão considerável de interessadas que queiram, também, alcançar novos patamares individuais, o que é possível por meio do Esporte”, acrescenta a promotora de Justiça.

Currículo

Débora é certificada internacionalmente com o 5° Dan da Moo Duk Kwan, entidade que representa o Taekwondo no mundo. Atualmente, ela é a única mulher no Brasil com esse grau de graduação, além de deter o 4° Dan pela Confederação Brasileira de Taekwondo.

Jaqueline deixou o Brasil em 2016 para aprender Inglês na Irlanda. Na Europa, nos horários em que não trabalhava como garçonete, retomou, ainda como hobby, o jiu-jítsu. Hoje, é faixa marrom na modalidade, multimedalhista internacional, comentarista esportiva, palestrante do TedX Talks e idealizadora de um projeto social que ensina autodefesa para mulheres em Dublin. Em paralelo, reforça equipes técnicas profissionais de artes marciais para competições de alto rendimento.