Private Construtora anuncia investimento de R$ 2 bilhões no maior galpão logístico sustentável do Brasil

A Private Construtora, especializada em projetos logísticos e corporativos, acaba de lançar o Private Log, o maior galpão logístico sustentável do Brasil. Situado em Vitória, Espírito Santo, o empreendimento dispõe de mais de 620 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), unindo alta capacidade operacional a um compromisso firme com sustentabilidade e inovação. Com um investimento de R$2 bilhões, o complexo responde à crescente demanda do setor logístico, destacando-se pela incorporação de soluções modernas e sustentáveis que acompanham as principais tendências globais de construção verde.

O projeto obteve quatro importantes certificações internacionais, incluindo a BREEAM, que avalia o impacto ambiental do projeto em aspectos como uso de energia, água, gestão de resíduos e emissões de CO₂. Além disso, obteve as certificações WELL Building Standard, voltada ao bem-estar dos ocupantes, FSC, que assegura o uso de materiais provenientes de fontes responsáveis, e LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que valida a eficiência energética e a minimização do impacto ambiental.

De acordo com Mateus Vitoria Oliveira, CEO da Private Construtora, o Private Log é um modelo de eficiência operacional e responsabilidade ambiental. “O projeto foi desenvolvido para atender às necessidades do setor logístico com alto padrão de qualidade e desempenho, ao mesmo tempo em que incorpora soluções sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e atendem a critérios globais de eficiência“, explica Oliveira.

O setor logístico é responsável por cerca de 21% das emissões globais de gases de efeito estufa, conforme dados da ONU, e o Brasil contribui com 6% das emissões nacionais, totalizando aproximadamente 139 milhões de toneladas de CO2 anualmente, conforme dados da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).

A localização estratégica de Vitória foi um fator decisivo para o sucesso do projeto. O estado, que está conectado a 70% do PIB brasileiro dentro de um raio de 1.200 km, proporciona uma excelente conectividade com as principais rotas logísticas do país, facilitando o acesso a consumidores e a empresas. Para Oliveira, a escolha pela área se deu pela sua “alta conectividade com as rotas logísticas do país, o que facilita o acesso ao mercado consumidor e proporciona vantagens operacionais para as empresas que utilizam o galpão em suas operações logísticas.”

O Private Log foi projetado com uma infraestrutura moderna voltada à redução do impacto ambiental. O projeto integra soluções de eficiência energética, como sistemas de iluminação LED e o uso de energia solar, além de práticas para otimizar o consumo de água e reduzir as emissões de carbono. A implementação dessas soluções reflete a crescente demanda por práticas mais responsáveis no setor logístico, que busca atender às exigências de sustentabilidade e eficiência energética.

O galpão também se destaca pela flexibilidade e adaptabilidade de seus espaços. Com uma diversidade de layouts e a possibilidade de personalização dos ambientes, o projetoatende a diferentes tipos de empresas, de diversos portes e segmentos. Essa versatilidade, aliada à alta capacidade de operação e aos padrões de sustentabilidade, faz do projeto uma opção estratégica para empresas que buscam otimizar suas operações logísticas enquanto se alinham às tendências de responsabilidade socioambiental.

Com o lançamento do Private Log, a Private Construtora se posiciona como um dos principais players no movimento de construção sustentável no Brasil. O projeto reflete a busca por soluções eficientes e responsáveis, atendendo às crescentes exigências do mercado e contribuindo para o fortalecimento da posição do Espírito Santo como um polo logístico de excelência no país.

Sobre a Private Construtora

A Private Construtora, com sede no Espírito Santo e atuação nacional, é especializada na construção de galpões logísticos, obras industriais e projetos no setor de petróleo e gás. Com mais de 50 canteiros de obras ativos, a empresa atende a setores em crescimento, como logística, e-commerce, indústria e energia.

Focada em eficiência e sustentabilidade, a Private investe em tecnologias que minimizem o impacto ambiental de seus projetos, alinhando-se às demandas do mercado por soluções mais sustentáveis. A empresa segue ampliando sua presença no Brasil, oferecendo infraestrutura de alta qualidade e inovação, com compromisso com o futuro sustentável do setor.