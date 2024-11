Prisões de procurados aumentam 84% no centro de SP em dois anos

O número de suspeitos procurados que foram capturados pela polícia de São Paulo na região central da capital aumentou 84% em dois anos. Entre janeiro e agosto de 2022, foram 591 pessoas procuradas detidas nas áreas de abrangência do 3º DP e do 77º DP da Polícia Civil. Já no mesmo período deste ano, foram capturados 1.086 procurados pela Justiça. Na comparação com o mesmo recorte do ano passado, o aumento de foragidos presos no centro de São Paulo foi de 31%.

As ações de segurança no centro da cidade de São Paulo fazem parte do conjunto de medidas adotadas na região da Cracolândia, no âmbito do programa estadual de Políticas sobre Drogas e Transformação das Cenas Abertas de Uso, instituído no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

Além da segurança, o programa multisetorial também envolve ações de saúde e desenvolvimento social, com ênfase no acolhimento para indivíduos com dependência química.

Para a captura de procurados, as polícias Civil e Militar realizam operações como a Resgate. Em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana, a operação é focada na identificação de dependentes químicos e infratores que frequentam a região, para a devida adoção das medidas legais e encaminhamentos para serviços de saúde e assistência social.

A fase mais recente, ocorrida em agosto, resultou na prisão de quatro suspeitos, sendo dois procurados pela Justiça e outros dois em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, pelo menos cem infratores foram identificados descumprindo medidas judiciais. Somente nesta operação, foram empenhados 66 policiais civis e 165 policiais militares, além de 20 cavalos e dois cães. A prefeitura atuou em conjunto com o emprego de 41 guardas civis metropolitanos.

Em abril, em outra etapa da Operação Resgate, os policiais capturaram dez procurados da Justiça que frequentavam as cenas abertas de uso. Eles foram conduzidos à delegacia e permaneceram à disposição do Poder Judiciário. No mês anterior, a Operação Resgate capturou 12 foragidos frequentando o fluxo

Monitoramento e uso de tecnologia

Desde abril do ano passado, a região das cenas abertas de uso é monitorada pela Secretaria da Segurança Pública, que passou a apresentar um diagnóstico semanal sobre a criminalidade no local.

Dentre as medidas implementadas, estão o investimento em tecnologia, sistema de inteligência e o reforço do efetivo com mais 400 policiais militares na região central. Há ainda mais de 1,3 mil vagas disponibilizadas para PMs pela Atividade Delegada.

O uso da tecnologia para combater o crime é um dos pilares de atuação da SSP-SP. O objetivo é reunir ferramentas para restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos, por meio da integração de sistemas de câmeras de monitoramento, uso do reconhecimento facial para ações policiais em locais com grande aglomeração.

“O uso da tecnologia tem sido fundamental no combate ao crime no estado de São Paulo, trazendo avanços significativos para a segurança pública”, afirmou o vice-governador Felício Ramuth, coordenador das ações do governo paulista na região central.

Com a tecnologia, é possível fazer cruzamento de diferentes bancos de dados para identificar procurados da Justiça ou pessoas que estejam descumprindo medidas impostas pelo Poder Judiciário, bem como localizar desaparecidos. Cabe destacar que o programa atende aos requisitos da legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para o vice-governador, a implantação de soluções inovadoras possibilita ações mais eficazes, abrangendo desde a prevenção de crimes até a investigação e repressão de organizações criminosas, especialmente no centro da capital. “A tecnologia é uma aliada essencial para desmantelar redes criminosas e aumentar a segurança dos cidadãos”.

Policiais capacitados para oferecer ajuda

Em março, as equipes de segurança de São Paulo que atuam no centro receberam um treinamento para aprimorar a abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social que frequentam o fluxo.

O curso trouxe orientações sobre direitos humanos, política estadual sobre drogas, ações de saúde e assistência social, tráfico ilegal e policiamento orientado por resultados.

Os agentes ainda receberam informações mais detalhadas sobre a estrutura do HUB de Cuidados em Crack e outras drogas, serviço do governo paulista que oferece uma porta de entrada para o tratamento da dependência química. O objetivo é que os policiais estejam capacitados para oferecer ajuda devida aos usuários e encaminhá-los para um tratamento, caso solicitado.