Priscilla Pinheiro estreia na literatura infantojuvenil com livro de poemas que explora a imaginação

“Correndo com a lua é também uma brincadeira, feita com palavras, e estar aqui é uma comunidade. Com as outras gentes, com os bichos, com as plantas, com o mundo e todas as possibilidades de beleza, mesmo quando o dia está nublado: porque há poemas e poemas são uma casa de bonecas, uma pista de carrinhos e de dança, uma casa na árvore com chá. Tudo está aqui, imaginação.”

Trecho da orelha, assinado pela poeta Nina Rizzi

“Correndo com a lua”, novo livro da autora cearense Priscilla Pinheiro (@priscilla.pinheiroo), aborda de maneira poética o universo lúdico da infância. Publicado pela editora Pedregulho (56 págs.), a obra conta com a orelha e o prefácio assinados pelas poetas Nina Rizzi e Yara Fers, respectivamente. É a primeira obra da escritora voltada para o público infantojuvenil.

Nina Rizzi, que também é historiadora e tradutora, destaca na orelha o campo criativo e cheio de elementos que Priscilla nos convida a explorar a partir de seus poemas considerados para todas as idades. “Quando entramos nesse mundo-livro, descobrimos um parquinho. E como é bom brincar de poesia!”, diz. No prefácio, Yara Fers também ressalta as diferentes leituras que o livro propõe. Segundo ela, crianças e adultos podem se divertir com a leitura. Enquanto as crianças poderão explorar o universo criativo do eu-lírico bem ao lado dele, os adultos receberão o convite para retomar a curiosidade pelo mundo já adormecida.

Como outros bons títulos voltados para o público infantojuvenil, “Correndo com a lua” funciona para todas as idades desde a sua concepção. “Esse livro foi uma possibilidade de conversar com a minha criança interior e o processo de escrita me permitiu abrir algumas janelas de memória e imaginação”, comenta a autora. Além do acolhimento da criança que habita cada pessoa, Priscilla considera que a obra tem potencial de resgatar sonhos e desejos adormecidos pela vida adulta, como aconteceu com ela durante a escritura da obra. “Retornar à infância é puxar ar para prolongar a vida”, reflete.

Suas principais referências para esse livro foram Manoel de Barros e Rainer Maria Rilke, que tiveram trechos de suas obras transformados em epígrafe por Priscilla, além dos textos sobre infância da acadêmica Jeanne Marie Gagnebin.

A autora também destaca o papel da mentoria oferecida pela escritora premiada Jarid Arraes no processo de escrita do livro. “O livro nasceu a partir do primeiro poema escrito, que leva o nome do livro. Estava fazendo mentoria com a Jarid e quando ela viu esse poema, me pediu para que eu escrevesse outros na mesma linha, pois sentiu que eu havia conversado com um universo infantil.”

Priscilla Pinheiro e seus poemas-brincadeiras

Nascida e criada em Fortaleza, no Ceará, em 1993, Priscilla Pinheiro é publicitária de formação pela UFC e mestra em comunicação pela mesma universidade. Também é poeta, escritora e autora de três livros de poesia, “Passagem de Ida e Volta” (Ed. Folheando), “Morada em Edição” (Caravana) e “Correndo com a Lua” (Pedregulho). Participa de coletivos de escrita, entre eles Escreviventes e Mulherio das Letras Ceará.

Para ela, incentivar a leitura de crianças e adolescentes dentro e fora das escolas é muito importante e uma pauta que ela coloca como sua desde os concursos literários que participou no Ensino Médio. A leitura, a escrita e o desenho sempre fizeram parte de sua vida, tornando natural o interesse em publicar algo que atinja todas as idades.

“Foi a primeira vez que escrevi poemas mais voltados para o público infantojuvenil. Acredito que meus poemas são diálogos, conversas e, no caso do ‘Correndo com a lua’, eles são também exercícios e brincadeiras”, observa a poeta.

Confira o poema “lá de cima” (pág. 16):

será que as nuvens

olham pra nós

e também veem desenhos

nas formas dos nossos rostos?

Adquira “Correndo com a lua”, via site da editora Pedregulho:

https://www.lojapedregulho.com.br/lua