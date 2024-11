Priscilla Frande e Nando Nogueira faz show no Sesc Belenzinho

No dia 9 de novembro, sábado, o Sesc Belenzinho apresenta show com os cantores Priscilla Frade e Nando Nogueira que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Com o seu violão, Priscilla Frade apresenta um show dançante e de grande potência sonora. É acompanhada por músicos consagrados da cena do forró, como Lau Trajano no baixo, Rodrigo Ramalho na sanfona, Rodolfo Willame no triângulo, Adan Oliveira na zabumbatera e Léo Rodrigues nas congas e pandeiro. Traz em seu repertório músicas inéditas e releituras de grandes nomes da música brasileira, como Dominguinhos, Anastácia, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha e Marinês. É um repertório recheado de ritmos e regionalidades. A escolha do repertório, bem como a sua ordem, partiu da ideia de contar histórias através da canção. Histórias essas que são compartilhadas com o público de maneira única e envolvente, sendo não só gostoso para quem quer dançar, como também para quem quer apenas contemplar o show.

Priscilla Frade é cantora, violonista e compositora. Saiu cedo de sua cidade natal, Juiz de Fora, e estudou música em conservatórios e faculdades do Rio de Janeiro e São Paulo. Se formou em canto popular pela faculdade Santa Marcelina, onde também cursou a pós-graduação em Canção. Desde os seus 15 anos, percorreu diversos estilos da música popular brasileira, mas foi desde que começou a dançar forró, que Priscila vem se dedicando e integrando em seu trabalho solo variados ritmos que envolvem o estilo regional, como forró, baião, xote, xaxado, coco e maracatu. Em 2024 fez seus primeiros lançamentos nas plataformas digitais, pela Mills Records, gravações essas que já ocuparam espaço nas pistas de dança do cenário forrozeiro do sudeste brasileiro.

O acordeonista Nando Nogueira nasceu em Araguaína (TO), filho de pai músico e, ao longo de sua carreira, acompanhou grandes nomes da música brasileira como Targino Godim, Margareth Menezes, Zelito Miranda, entre outros, mas foi em 2011 que ele estreou no Circuito Sudeste Forró Pé de Serra, conquistou o campeonato do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (ES-FENFIT) com a indicação para o título de melhor acordeonista. Neste show, apresenta repertório de seu 1º trabalho solo, Forró Do Benedito.

Serviço

Show: Priscilla Frade e Nando Nogueira

Dia 9 de novembro. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.