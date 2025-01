Prisão de membro da máfia chinesa em SP destaca eficácia do Smart Sampa

Na tarde desta terça-feira (28), um homem identificado como Lin Xianbin, de 52 anos, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo após ser reconhecido por câmeras de segurança na Rua 25 de Março. Lin estava foragido desde 2023, após deixar a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, onde cumpria pena de 18 anos por extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Lin é vinculado ao Grupo Bitong, uma facção associada à Máfia Chinesa, conhecida por sua atuação violenta contra comerciantes asiáticos na região central da capital paulista. O grupo é notório por métodos de coação que incluem sequestros e ameaças graves a empresários que não aceitam pagar as extorsões impostas.

A prisão foi possível graças ao programa Smart Sampa, que possui um sofisticado sistema de reconhecimento facial. Desde seu lançamento em julho do ano passado, essa tecnologia tem contribuído para a captura de 551 foragidos e 1.762 criminosos em flagrante, além de auxiliar na localização de 31 pessoas desaparecidas.

As investigações revelam que o Grupo Bitong extorquia comerciantes que vendem produtos como capinhas de celular na Rua 25 de Março, exigindo grandes quantias em dinheiro para permitir a continuidade dos negócios. As táticas usadas pelo grupo incluíam o sequestro de familiares das vítimas e ameaças relacionadas a possíveis irregularidades nas lojas.

A quadrilha operava a partir de um apartamento localizado na Rua Senador Queiroz, onde suas vítimas eram submetidas a condições coercitivas sob a ameaça de armas. Um dos casos emblemáticos que culminaram na condenação de Lin foi o sequestro do irmão de um comerciante no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 2014, quando exigiram R$ 300 mil para libertá-lo.

O Grupo Bitong já havia sido alvo de uma grande operação da Polícia Civil em 2017, que resultou na prisão de 20 indivíduos e na apreensão de diversas armas. O desmantelamento do grupo demonstrou a eficácia das ações conjuntas entre as autoridades brasileiras e chinesas no combate à criminalidade organizada.

Após sua detenção, Lin Xianbin foi encaminhado ao 8º Distrito Policial no Brás, onde permanece sob custódia.

A implementação do Smart Sampa representa um avanço significativo nas estratégias de segurança pública da cidade. Com cerca de 23 mil câmeras instaladas, incluindo 4.000 com tecnologia de reconhecimento automático de placas, o sistema oferece um monitoramento abrangente e eficiente em toda a área urbana.

Equipado com algoritmos avançados, o Smart Sampa é capaz de gerar alertas inteligentes para identificar situações como vandalismo e furtos. Além disso, o sistema permite a localização rápida tanto de veículos roubados quanto de foragidos da Justiça.

O projeto também promove a integração entre diversos órgãos públicos, como SAMU e polícias Militar e Civil, otimizando o atendimento ao cidadão. Por meio de parcerias com diferentes instituições governamentais, o programa teve acesso a bancos de dados relevantes, ampliando sua capacidade operacional no combate ao crime em São Paulo.