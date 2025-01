Príncipe Harry e Meghan Markle em risco de evacuação por incêndios em Montecito

O príncipe Harry, de 40 anos, e sua esposa Meghan Markle, de 43 anos, enfrentam a possibilidade de evacuação de sua residência em Montecito, na Califórnia, devido ao aumento do risco de incêndios florestais na região.

Situação Atual

A área onde reside o casal foi identificada pelas autoridades como de “alto risco” em decorrência dos incêndios que afetam Los Angeles. Um porta-voz da Southern California Edison, empresa responsável pelo fornecimento elétrico no condado de Santa Bárbara, confirmou ao jornal The Telegraph que medidas drásticas, como o corte no fornecimento de energia, podem ser implementadas a qualquer momento.

De acordo com o representante, a região está sob uma “bandeira vermelha” que indica o alerta para a severidade dos incêndios. Ele ainda acrescentou que muitos residentes das áreas impactadas, incluindo Montecito e localidades vizinhas, já foram contatados para considerarem deixar suas propriedades.

Até o presente momento, os assessores do duque e da duquesa de Sussex não responderam às solicitações de informação feitas pelo site Page Six. Harry e Meghan vivem na mansão com seus filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3 anos, desde 2020, ano em que decidiram se afastar de suas funções na família real britânica.

A residência do casal é composta por nove quartos e 16 banheiros, além de contar com uma quadra de tênis, jardins de rosas e uma casa anexa destinada a hóspedes.