Principal campeonato de poker da América Latina movimenta fim de semana em São Paulo

Segue até a próxima quarta-feira (19), no WTC Sheraton, em São Paulo, o Brazilian Series of Poker (BSOP), principal torneio da América Latina, recém-eleito Melhor Circuito Mid-Major do mundo pelo Global Poker Awards, o “Oscar do Poker”. O evento começou na última quinta (13).

Parte da programação de sábado (15) inclui o início do torneio Ladies às 17h, uma disputa restrita e voltada exclusivamente para mulheres. Já no domingo (16), além da final do Ladies às 14h, acontece também a mesa final do torneio Gold 25K Super High Roller, torneio mais caro da grade que conta com buy-in (valor da inscrição) de 25 mil reais, no mesmo horário.

“Nossa expectativa para o final de semana da BSOP é de mais de três mil inscrições nos torneios”, prevê o diretor de marketing do evento, Marçal Righi. “A programação está intensa e com diversas atrações, o que deve atrair tanto jogadores profissionais quanto entusiastas do poker de todo o país.”

O primeiro dia contou com Poker Show, uma mesa Cash Game High Stakes com transmissão ao vivo, que teve a presença de Neymar Jr. e os influenciadores Luqueta, Nobru, Boo Unzueta, Maurício Meireles, Racha, Rafael Moraes da Fúria, entre outros.

A transmissão do jogo está disponível no YouTube neste link .

Nesta nova edição do evento, a VBet foi apresentada como nova patrocinadora master do BSOP. O acordo é o maior da história do poker, reforçando o potencial do setor e a expansão da modalidade no país.

A premiação da temporada 2024 do BSOP foi de cerca de R$ 200 milhões, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. O torneio segue até o dia 19 de março, atraindo jogadores de mais de 30 países.

Serviço

Evento: BSOP São Paulo

Onde: Centro de convenções do WTC Sheraton, em São Paulo – Av. das Nações Unidas, 12559

Horário: A partir das 14h