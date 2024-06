Principais nomes de governança, riscos e compliance participam de evento em São Paulo

Nos dias 25, 26 e 27 de junho, a cidade de São Paulo recebe a 11ª edição do Congresso Internacional de Compliance promovida pela LEC – Legal, Ethics & Compliance. Desta vez, o encontro dos principais nomes do país na área acontecerá no Pro Magno, novo espaço de eventos localizado na zona norte da capital paulista.

Com números que impressionam, o 11º Congresso Internacional de Compliance espera reunir mais de 1500 participantes em um espaço com mais de 9 mil m². Ao todo serão mais de 150 palestrantes nos 3 dias de evento.

Entre os nomes já confirmados na programação, destaque para Vinicius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU); Wagner Rosário, Controlador-Geral do Estado de São Paulo; Gabriela Prioli, apresentadora de TV, advogada e escritora; Luiz Felipe Pondé, filósofo; Gil Giardelli, escritor, roboticista e AI Eticista e Ilene Najjarian, procuradora federal lotada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Durante os 3 dias de evento, 5 salas receberão palestras simultâneas abordando uma variedade de temas de suma importância para a sociedade. Entre os tópicos estão: governança, riscos, compliance, ESG, inteligência artificial, cibersegurança, compliance financeiro, assédio, saúde mental, entre outros assuntos criteriosamente selecionados pela sua relevância.

Além de toda a programação pensada para trazer insights e conhecimento, haverá espaço para networking de alto nível com uma ampla rede de tomadores de decisão, workshops interativos que proporcionarão aprendizado prático e feira de negócios com direito a novas soluções e tecnologias para o mercado de compliance.

Inovação, inspiração e conexão são os pilares do 11º Congresso Internacional Compliance, oportunidade única para os profissionais da área que desejam se atualizar, expandir a rede de contatos e adquirir conhecimentos práticos em um ambiente dinâmico.

“Chegamos à 11ª edição do Congresso Internacional de Compliance com muito mais novidades para o nosso público. Ao longo dos três dias, esperamos reunir mais de 1500 pessoas em um novo espaço e montamos uma programação completa para prestigiar todos os profissionais da área. Temos a certeza de que este será o maior e mais inovador evento do setor de compliance da América Latina”, diz Daniela Provazi, Sócia e Diretora Geral da LEC – Legal, Ethics & Compliance.

Para mais informações e inscrição, acesse o site oficial do evento: https://congressodecompliance.com.br/

Serviço:

11º Congresso Internacional de Compliance

Data: 25, 26 e 27 de junho

Local: Pro Magno

Endereço: Avenida Professora Ida Kolb, 513, Casa Verde – São Paulo/SP

Informações: https://congressodecompliance.com.br/