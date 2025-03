Primos se entregam à polícia após tentativa de roubo com troca de tiros em Ribeirão Preto

Dois jovens primos, identificados como Duverci Macedo e Pedro Henrique de Souza, ambos com 24 anos, se entregaram à Polícia Civil de Ribeirão Preto, São Paulo, na tarde desta segunda-feira (17). Eles eram alvos de mandados de prisão temporária desde 21 de fevereiro e possuem antecedentes criminais.

A dupla é suspeita de ter participado de uma troca de tiros com um policial militar durante uma tentativa frustrada de roubo a um guincho. O incidente ocorreu no dia 19 de fevereiro na Rua Orlando Bartossi, no bairro Jardim Procópio. O guincheiro, que também é PM, estava armado e reagiu ao ataque, disparando contra os criminosos.

Os primos compareceram à Central de Polícia Judiciária (CPJ) acompanhados por um advogado, mas optaram por não fazer declarações sobre o caso até o momento da publicação deste artigo.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima foi acionada na noite anterior ao crime para realizar a remoção de um veículo estacionado na via. Ao chegar no local na manhã seguinte, ele foi surpreendido pelos dois suspeitos, resultando em uma intensa troca de tiros.

Durante o confronto, um dos assaltantes conseguiu fugir a pé por uma rua adjacente, enquanto o outro embarcou em um ônibus circular.

A motocicleta utilizada pelos primos na tentativa de roubo foi recuperada pela polícia logo após o incidente. Vale destacar que a placa da moto não correspondia à original, levantando suspeitas adicionais sobre as intenções dos criminosos.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de que os primos tenham planejado o assalto para obter dinheiro que lhes permitiria quitar dívidas com o antigo proprietário do veículo que pretendiam roubar. Este último já prestou depoimento às autoridades.

O caso continua sob investigação e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o andamento das apurações.