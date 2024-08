Primeiros pinguins reabilitados em 2024 são soltos em Florianópolis

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) realizou nesta quinta-feira (8) a primeira soltura de pinguins reabilitados neste ano. Um grupo de 15 animais retornou ao mar na Praia do Moçambique. A Associação R3 Animal, instituição executora do PMP-BS em Florianópolis, foi responsável por parte dos resgates, reabilitação e soltura dos animais.

Em Florianópolis, 2159 pinguins-de-Magalhães foram registrados na temporada 2024, dentre vivos e mortos, até cinco de agosto. Desse total, apenas 131 estavam vivos na hora do resgate. O primeiro registro foi em abril, na Praia da Joaquina.

Após o resgate na praia, os animais vivos são encaminhados para o Centro de Reabilitação da R3 Animal, onde recebem tratamento veterinário até estarem aptos para soltura. A processo de reabilitação inclui ganho de peso, hidratação, equilíbrio da temperatura corporal e treino da piscina para melhorar o condicionamento físico.

“A soltura é sempre um momento de felicidade, porque sabemos como é difícil a parte de reabilitação. Eles chegam muito debilitados e muitos acabam morrendo. Então, cada um que a gente solta é muito gratificante”, relata Marzia Antonelli, médica veterinária do PMP-BS/R3 Animal.

Além dos pinguins que atingiram Florianópolis, a R3 Animal também reabilita pinguins encaminhados de outros municípios de Santa Catarina e previamente estabilizados. Nesta primeira soltura do ano, seis pinguins foram resgatados na capital catarinense por meio do PMP-BS/R3 Animal, cinco vieram do PMP-BS/Univille, três do PMP- BS/Udesc e um do PMP-BS/Univali.

Migração dos pinguins

No outono e inverno, os pinguins-de-Magalhães partem de suas colônias reprodutivas na Patagônia Argentina em busca de alimentos em águas mais quentes, quando atingem o litoral brasileiro, principalmente as regiões Sul e Sudeste.

Os pinguins são gregários, mas é comum que indivíduos mais jovens se percam do bando, devido à inexperiência da primeira migração, e acabem encalhando nas praias exaustos, afogados desnutridos e hipotérmicos. Ações antrópicas como petrechos de pesca e poluição marinha agravam a situação.

Ao encontrar um pinguim na praia:

– Não force o pinguim a voltar para água. Se ele atingiu a praia, é porque está exausto ou debilitado;

– Se ele estiver nadando, não se aproxime. O resgate ainda não é autorizado;

– Não o coloque em contato com gelo. Animais debilitados costumam apresentar hipotermia;

– Não tente tocá-lo ou alimentá-lo

– Afaste animais domésticos;

– Acione o PMP-BS: 0800 642 3341.