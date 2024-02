Primeiro trio pipoca LGBTQIA+ faz história no Carnaval de Salvador e encanta foliões

O Carnaval de Salvador testemunhou, em 2024, um momento histórico na segunda-feira (12), com a estreia do Bloco das Montadas no circuito Campo Grande. Este foi o primeiro trio pipoca sem cordas voltado ao público LGBTQIA+.

Com uma explosão de diversidade e talento, o bloco apresentou mais de 30 artistas, incluindo as renomadas cantoras drag queens Chocolate Batidão, Mary Jane Beck, Aimée Lumière e a DJ Sammy Dreams. A iniciativa buscou não apenas celebrar a cultura drag, mas também promover a visibilidade da comunidade LGBTQIA+ durante uma das maiores festas populares do país.

O circuito do bloco foi projetado de forma a proporcionar uma experiência de carnaval livre e desimpedida. Percorrendo o trajeto no sentido contrário (Castro Alves/Campo Grande), o público pôde desfrutar das performances e da energia contagiante do Bloco das Montadas no estilo pipoca.

O bloco reforçou o compromisso conjunto entre setores público e privado em proporcionar um Carnaval que celebre a pluralidade e a igualdade e garantiu uma festa inclusiva e representativa para todos os foliões. A iniciativa partiu do Motirô-Bahia e da Escola de Formação Política Luiza Mahin, em parceria com o coletivo Distrito Drag e o site Dois Terços, e patrocínio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Secretaria de Turismo da Bahia.