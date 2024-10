Primeiro Simpósio da Consciência Negra recebe trabalhos para submissão

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Praia Grande, localizada na Baixada Santista, está com inscrições abertas para apresentações de trabalhos acadêmicos no seu primeiro Simpósio da Consciência Negra. Estudantes, professores e pesquisadores de Fatecs e demais instituições de Ensino Superior podem submeter artigos, resumos expandidos e vídeos de práticas pedagógicas, até 30 de outubro, pelo site do evento.

Com o tema Antirracismo em movimento na educação, tecnologia e trabalho, o encontro será realizado no formato híbrido, com apresentações presenciais e online, no dia 22 de novembro. Os trabalhos a serem submetidos devem se enquadrar em uma das seguintes áreas temáticas: relações étnico-raciais, práticas pedagógicas antirracistas, pesquisadores e pesquisadoras negras.

As inscrições para assistir às apresentações dos trabalhos devem ser feitas até o dia do evento, pelo mesmo site. A programação também contará com apresentações culturais e rodas de conversa com afroempreendedores da cidade.

“O objetivo do evento é reconhecer e valorizar a contribuição da população negra na sociedade, na educação, na pesquisa e no trabalho”, explica a professora da Fatec Praia Grande, Simone Pereira. Ela organiza o evento em parceria com o colega Aderaldo dos Santos.

Serviço

1º Simpósio da Consciência Negra

Local: Fatec Praia Grande

Endereço: Praça 19 de Janeiro, 144 – Boqueirão

Submissão de trabalhos: até 30 de outubro, pelo site

Inscrição para ouvintes: até 22 de novembro, pelo site

Data do evento: 22 de novembro