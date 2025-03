Primeiro podcast original da Billboard Brasil, Cabos & Cases estreia nesta segunda (17)

O SXSW é um dos eventos mais empolgantes para quem vive e respira música, inovação, tendências e tecnologia. Esse foi o pano de fundo perfeito para as gravações da primeira temporada de Cabos & Cases, primeiro podcast original da Billboard Brasil, que tem estreia marcada para segunda (17), às 15h, no Youtube e LinkedIN da plataforma. Com apresentação de Carlos Scappini, co-founder e sócio da Billboard Brasil e Mynd, Camila Zana, CMO da Billboard Brasil, e Claudia Assef, editora-chefe da Billboard, o programa traz um olhar sobre os bastidores da indústria musical, do entretenimento e do mercado publicitário. Executivos de grandes marcas, especialistas em inovação e produtores do showbusiness compartilham suas visões sobre as conexões entre música, negócios e cultura, analisando como comunicação, eventos e tecnologia se entrelaçam na construção de experiências de impacto. Nesta primeira temporada, gravada ao longo de quatro dias na SP House, a ativação que se tornou um dos principais hubs de networking e conteúdo do SXSW 2025, os convidados discutem as transformações no consumo cultural e as tendências que moldam a indústria. Entre os entrevistados estão nomes como Rafael Lazarini (Rio2C, SP2B), Monique Evelle (Shark Tank Brasil), Marília Marton (Secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de SP), Leo Queiroz (CognaEducação), Camila Soluri e Alan Lopes (Som Livre/Slap), Taciana Lopes (Mastercard), Ana Gabriela Lopes (Ifood), João Clark (SICREDI), Ane Lopes (Claro), Ana Laura Sivieri (Braskem), Zé Ricardo (Rock in Rio), Rodolfo Medina (Grupo Dreamers), Igor Puga (Zaamp), Camila Ribeiro (TIM), Florence Scappini (OLX), Leila Oliveira (Warner), Nelson Adao (SR COM), Thalita Martorelli (CIELO), Renato Camargo (PAGUE MENOS), e Franklin Costa (OCLB).

“O SXSW é um epicentro de inovação e criatividade, e não poderíamos escolher um lugar melhor para dar o pontapé inicial no Cabos & Cases. Nosso objetivo é ter conversas que vão além do óbvio, revelando os bastidores da indústria e as estratégias por trás das grandes movimentações do mercado. Queremos conectar o público às mentes que estão moldando o futuro da música, da mídia e dos eventos ao vivo, oferecendo um conteúdo que realmente agregue para quem quer entender o cenário e se antecipar nas tendências.” afirma Carlos Scappini, cofounder e sócio da Billboard Brasil e Mynd. “O diferencial do Cabos & Cases está na curadoria e na troca genuína com os convidados, que compartilham insights valiosos sobre como as marcas, os eventos e os artistas estão se reinventando. Mais do que um podcast, essa é uma plataforma de conhecimento para quem quer estar um passo à frente no universo da música e do entretenimento” comenta Camila Zana, CMO da Billboard Brasil. O Cabos & Cases irá ao ar todas as segundas e quintas, às 15h, nos canais do YouTube e LinkedIn da Billboard Brasil.