Primeiro ônibus elétrico do transporte público de São Caetano começa a circular nesta quinta-feira

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, conheceu hoje pela manhã o primeiro ônibus elétrico do transporte público da cidade, que começa a circular na tarde desta quinta-feira (13/6), na Linha 03 – Circular Barcelona. Esta é a primeira etapa do processo de eletrificação da frota de ônibus municipais, que receberá mais veículos em breve – atualmente são 57, sendo todos os demais a combustão.

“Esta é uma experiência inédita na sustentabilidade, que trará ainda mais qualidade e modernidade à mobilidade urbana de São Caetano e, consequentemente, para o Programa Tarifa Zero”, ressaltou Auricchio. Desde a implantação da gratuidade, em 1º de novembro de 2023, mais de 10 milhões de passageiros já foram transportados nos ônibus municipais.

O ônibus elétrico não onera a Prefeitura e nem a empresa concessionária, a VIPE (Viação Padre Eustáquio). Pelo contrário: oferece uma série de comodidades, como ar-condicionado, wi-fi, suspensão a ar, tomadas USB, iluminação interna em LED e GPS.

O deputado estadual Thiago Auricchio afirmou que pretende levar detalhes do projeto para outros municípios do Estado de São Paulo. “É mais um exemplo da qualidade dos projetos e programas de São Caetano. Por isso, fiz questão de vir e conhecer mais profundamente”, acrescentou.

O ônibus de alta capacidade de passageiros tem 13,2 metros de comprimento. A acessibilidade é uma prioridade. Conta com bancos especiais para obesos; assentos demarcados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência; rampa para cadeirantes e espaço para cão-guia.

A autonomia das baterias é de 250 km, em média, o que possibilita ao veículo rodar o dia todo, em qualquer uma das dez linhas municipais. Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, é equipado com freio eletrônico EBS e sistema de regeneração de energia (que recupera parte da carga durante as frenagens).

O painel de instrumentos do modelo foi pensado para se adequar às novas necessidades de controle, trazendo informações específicas do motor elétrico, das baterias e dos demais sistemas eletrônicos.

1ª MULHER MOTORISTA EM SÃO CAETANO

Rosa de Almeida Cordeiro, 49 anos, solteira, é a primeira motorista de transporte público em São Caetano. Rosa esteve nesta manhã na apresentação do ônibus 100% elétrico, mas já está atuando como motorista desde abril, na VIPE (Viação Padre Eustáquio), concessionária do transporte público de São Caetano. Rosa atua na Linha 03 – Circular Barcelona.