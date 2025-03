Primeiro emprego em buffet ajuda jovens a conquistarem responsabilidades e independência

O primeiro emprego é uma etapa na vida dos jovens que proporciona aprendizados que vão além da experiência profissional. Esse momento contribui para a construção da autonomia, do amadurecimento pessoal e da independência financeira, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades essenciais como responsabilidade, organização, comprometimento e trabalho em equipe.

A vivência profissional ensina também a importância da disciplina, do compromisso e do esforço contínuo para alcançar objetivos de médio e longo prazo, o que influencia diretamente na educação.

Muitos jovens conciliam os estudos com a rotina de trabalho, aprendendo a administrar melhor o tempo e a lidar com responsabilidades. Para aqueles que sonham com a faculdade, o emprego tende a ser um suporte financeiro e um incentivo para buscar novas oportunidades.

No Buffet Villa Kids Galpão, localizado em Santo André, esse impacto se torna evidente. O espaço se tornou um ambiente de crescimento para muitos jovens que ingressam no mercado de trabalho, proporcionando uma fonte de renda e também um ambiente que incentiva o desenvolvimento profissional.

“O cargo de monitor, onde muitos começam aqui no Villa Kids, ajuda a formar profissionais responsáveis e preparados para todos os desafios do mercado. Sei que essa fase na vida de um jovem exige muito esforço para equilibrar o trabalho e os estudos, então como uma premissa, busco oferecer flexibilidade e apoio para que cada um consiga trilhar o seu caminho”, comenta Tatiana Parise, proprietária do Villa Kids Galpão.

Três cases do buffet são exemplos de como essa oportunidade pode transformar vidas. A primeira delas é Geovana Silva Santos, de 21 anos, que viu no Villa Kids uma grande oportunidade de ter uma renda e ganhar experiência, por onde ficou por cinco anos e recentemente foi aprovada com bolsa integral no curso de Medicina Veterinária na Unifacvest, em Santa Catarina.

“Sempre tive o objetivo de entrar na faculdade com uma bolsa integral e sabia que precisaria me dedicar muito para conseguir. Durante a semana, eu já trabalhava em um emprego fixo, então ajustava minha escala no buffet nos finais de semana para poder estudar. Foi uma rotina intensa, mas eu nunca enxerguei isso como um sacrifício, porque gostava do que fazia no Villa Kids e sabia que era um passo importante para alcançar meu sonho”, comenta Geovana.

A estudante ressalta ainda que o buffet a ajudou a manter sua independência financeira e a organizar sua rotina. “Foi com o salário do buffet que consegui pagar meu curso preparatório para a faculdade. Quando saiu o resultado da aprovação, foi uma sensação indescritível. Agora, estou me organizando para me mudar para Santa Catarina e iniciar essa nova fase da minha vida, algo que sempre sonhei e que agora está se tornando realidade”, afirma.

Já a monitora Júlia Martins Fernandes, de 18 anos, também iniciou sua trajetória profissional no Villa Kids e agora ingressa no curso de Biomedicina na Fundação Santo André. “Trabalhar enquanto estudava no ensino médio foi um grande desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. No início, conciliar os horários e lidar com a rotina cansativa não foi fácil, mas, com dedicação e organização, consegui equilibrar as duas coisas. O buffet teve um papel essencial nesse processo, me ensinando a ser mais disciplinada, a administrar melhor meu tempo e a lidar com responsabilidades”, afirma Júlia.

Ao longo de dois anos no Villa Kids, Júlia percebeu que o primeiro emprego trouxe aprendizados que ela aplicou nos estudos e na vida pessoal. “Cada evento que trabalhei trouxe um aprendizado que levei para os estudos, como paciência, foco e trabalho em equipe. Essa experiência me mostrou que, com esforço e determinação, é possível superar qualquer obstáculo. Agora, ao ingressar na faculdade, vejo o quanto essa jornada me fortaleceu e me preparou para os desafios que virão”, destaca.

A experiência no Villa Kids também foi um passo importante na trajetória de Mariana Lopes, de 18 anos. Durante dois anos, ela trabalhou no buffet enquanto concluía o ensino médio. Decidida a conquistar independência financeira, começou a atuar nos eventos, organizando sua rotina para trabalhar nos finais de semana e focar nos estudos durante a semana.

O esforço e a dedicação trouxeram resultados, e Mariana agora se prepara para ingressar no curso de Medicina na Universidade de Morón, na Argentina. “Sempre quis conquistar meu próprio dinheiro e trabalhar me ajudou a manter essa organização sem depender dos meus pais”, conta. Com uma rotina equilibrada entre estudos e trabalho, evitava compromissos em dias letivos para garantir o foco. “Saber que consegui essa conquista com meu esforço e experiência no Villa Kids me dá ainda mais motivação para essa nova fase”, afirma.

O primeiro emprego ensina valores fundamentais que acompanham os jovens em toda a sua trajetória. No Villa Kids, cada monitor tem a chance de vivenciar isso na prática. “Saber que o Villa Kids faz parte da jornada de tantos jovens me motiva a continuar oferecendo um espaço que realmente contribua para o crescimento deles. Ver nossos monitores conquistando seus sonhos, entrando na faculdade e se preparando para o futuro é uma das maiores recompensas desse trabalho”, finaliza Tatiana Parise.