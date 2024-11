Primeiro dia do Caldas Country 2024 é marcado por sucessos, chuva e shows até o amanhecer

A 17ª edição do Caldas Country Festival 2024 começou com tudo nesta sexta-feira (15), com a união de grandes nomes do sertanejo e um público animado, que enfrentou a chuva para celebrar a música em Caldas Novas.

Quem deu início à maratona de apresentações foi a dupla Vh & Alexandre, que estreou no festival com uma trégua na chuva. Logo depois, Luiz Claudio & Giuliano assumiram o palco, enfrentando a volta do temporal, mas mostrando que a paixão pela música supera qualquer adversidade. A dupla voltou aos palcos após uma pausa de 10 anos na carreira e celebrou a presença no festival grandioso em Caldas Novas.

Na sequência, foi a vez de Guilherme & Santiago subirem ao palco. Veteranos no festival, a dupla fez sua sexta apresentação no Caldas Country, marcando o retorno após 11 anos. Eles embalaram a plateia com clássicos dos 30 anos de carreira e apresentaram o novo hit “Tu Não Ama”. Em seguida, Hugo & Guilherme, que participam pela terceira vez do evento, conquistaram o público com um repertório cheio de sucessos. “Participar de festivais como esse é uma consagração na vida de cada artista. Estar no Caldas é uma experiência muito grande, nos dá o gostinho de que a gente está indo pro caminho certo”, comentou a dupla.

O show mais esperado da noite ficou por conta de Gusttavo Lima, o Embaixador do sertanejo. Em sua 12ª participação no Caldas Country, Gusttavo performou diante de chuva, e encantou a plateia com uma performance intensa e emocionante. Durante as duas horas de show, ele não apenas cantou seus maiores sucessos, mas também fez homenagens a ícones da música sertaneja, como Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo & Luciano.

Depois da apresentação de Gusttavo, foi a vez do irreverente Jiraya Uai animar o público. Em sua estreia no festival, o goiano arrancou risadas e aplausos com um show descontraído e cheio de humor. Foi a partir daí que a chuva finalmente deu uma trégua, permitindo que a festa continuasse com a energia lá no alto. Nattan, outro estreante no evento, assumiu o palco na sequência e fez uma performance contagiante, cheia de interação com a plateia, que foi até o amanhecer.

Já com o dia claro, Tomate encerrou o primeiro dia do festival às 8h da manhã. Em sua oitava apresentação no Caldas Country, o artista baiano trouxe sua energia característica, mantendo o público animado até o último instante. Além dos shows, o festival contou com a presença de famosos como Rafa Kalimann, Kenya Sade e Marco Tulio, que prestigiaram o evento e completaram a festa.

Após um primeiro dia apoteótico, o Caldas Country Festival 2024 continua neste sábado (16) com apresentações de Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Mari Fernandez, Rayane & Rafaela, Ralf e Pedro & Rafael, no segundo e último dia dessa 17ª edição.