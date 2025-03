Primeiro dia do 3º Day Park reúne famílias no Parque Oriental

A terceira edição do Day Park começou neste sábado (15), no Parque Oriental, em Ribeirão Pires, com um dia repleto de lazer, diversão e contato com a Natureza. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o evento atraiu famílias e jovens em busca de entretenimento ao ar livre.

O Day Park oferece uma variedade de atrações para todas as idades, incluindo brinquedos infláveis, food trucks e feira de artesanato com produtos locais. Além disso, os visitantes puderam explorar a Trilha do Tapiá, um dos principais atrativos ecológicos do Parque Oriental.

Ao longo do dia, crianças e adolescentes aproveitaram brinquedos como touro mecânico, escorregador, futebol de sabão, tobogã e piscinas infantis. A infraestrutura foi planejada para garantir conforto e segurança, permitindo que as famílias aproveitassem cada momento com tranquilidade.

Para os amantes da gastronomia, os food trucks oferecem um cardápio variado, com opções que vão desde lanches até doces artesanais. Já na feira de artesanato, os visitantes puderam conhecer e adquirir peças exclusivas produzidas por artistas da região.

Um dos destaques do evento foi a Trilha do Tapiá, que permaneceu aberta para visitação ao longo do dia. O percurso ecológico, cercado por mata preservada, proporcionou aos visitantes uma experiência única de imersão na natureza, com belas paisagens e contato direto com a fauna e a flora local.

A entrada no Day Park é gratuita. A programação continua neste domingo (16), das 11h às 17h, com todas as atrações disponíveis para quem deseja aproveitar mais um dia de entretenimento ao ar livre. O Parque Oriental está localizado na Rua Major Cardim, 3100, Estância Noblesse.