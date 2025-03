Primeiro dia da 3ª Entoada Nordestina traz novidades gastronômicas e show de Enok Virgulino

Ribeirão Pires deu início, nesta sexta-feira (21), à 3ª edição da Entoada Nordestina, festival que celebra a cultura nacional por meio da música, dança, gastronomia e artesanato. Realizado no Complexo Ayrton Senna, o evento já é tradição no calendário cultural da cidade e reúne moradores e visitantes em um grande encontro de valorização das raízes do Nordeste.

O primeiro dia da festa trouxe novidades na gastronomia, com sabores inéditos como chopp de cacau, caju, cajá e manga, além de pratos típicos como o espetinho de camarão recheado com Catupiry, lanche de jabá e a canjica gourmet. No palco, a atração principal foi o cantor e sanfoneiro Enok Virgulino, que embalou o público com clássicos do forró pé de serra.

A programação da noite teve início às 18h, com a abertura oficial e a apresentação do Trio Soriano no Palco Cajueiro. O grupo aqueceu o público com um repertório que mesclou músicas tradicionais e composições autorais. O grande momento da noite ficou por conta de Enok Virgulino, que subiu ao Palco Macaxeira às 21h e fez o público arrastar o pé com sucessos do forró autêntico.

“É sempre uma alegria enorme estar aqui em Ribeirão Pires, celebrando a cultura nordestina com todo esse povo. A Entoada é um evento especial, que valoriza nossa cultura”, declarou Enok Virgulino em conversa com a imprensa local.

Além da música, a gastronomia nordestina foi um dos destaques da primeira noite do festival. As opções surpreenderam o público, que pôde experimentar sabores diferenciados e versões inovadoras de pratos típicos. O chopp de cacau, por exemplo, despertou a curiosidade dos visitantes, enquanto a canjica gourmet, servida com chocolate, se tornou uma das sobremesas mais procuradas.

A noite de abertura do evento encantou o público, como a Girleide Alves que trouxe toda a família para curtir a Entoada: “Eu que sou a nordestina raiz, estou aqui em São Paulo há 13 anos, moro aqui Ribeirão Pires e assim estou muito feliz em fazer parte dessa festa maravilhosa, relembrando as raízes, lembrando da família que está longe, mas aquele sentimento de gratidão, de saudade, é uma festa linda, maravilhosa. E hoje eu vim aqui trazer o pequenininho Bernardo, nosso filhinho aqui de 8 meses para conhecer essa a cultura maravilhosa também.”

A Entoada Nordestina segue até domingo (23), com uma programação repleta de atrações culturais. No sábado (22), o evento começa às 14h e contará com apresentações de dança, oficinas culturais e shows no Palco Cajueiro, incluindo a bandas locais e apresentações de escolas de dança locais. Às 21h, a banda Bicho de Pé sobe ao Palco Macaxeira para comandar a festa.

No domingo (23), a programação se inicia ao meio-dia, com destaque para a apresentação do cantores regionais no Palco Cajueiro. O encerramento ficará por conta de Elba Ramalho, uma das maiores referências da música nordestina, que promete emocionar o público com seus sucessos a partir das 21h.

Além dos shows, a estrutura do festival conta com espaços temáticos que valorizam a cultura nordestina, como a Tenda Bailão de Dois, onde ocorrem apresentações de dança e performances folclóricas. O evento também abriga uma feira de artesanato, com produtos regionais e obras de artistas locais.

Outro ponto de destaque é o caráter solidário da Entoada. A entrada é gratuita, mas o público é incentivado a contribuir com a doação de alimentos não perecíveis ou ração para pet. As arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, fortalecendo ações de assistência social na cidade.