Primeiro campeonato oficial de Mario Kart 8 acontece na Game Arena

No dia 29 de janeiro, às 10h da manhã, acontece o primeiro campeonato oficial de Mario Kart 8, da Nintendo Switch, na Game Arena (Loja do Cardoso), situada na entrada principal do Parque Villa Lobos, em São Paulo. A ação será voltada para maiores de 10 anos de idade — menores de idade deverão estar acompanhados por seus responsáveis.

A tolerância de atraso para o evento é de 15 minutos, e para participar, é necessário preencher um formulário que estará disponível no site do Sympla a partir de quarta-feira (15), às 10h. As vagas são limitadas a 64 competidores, e será permitido apenas o uso de controles disponibilizados pela Game Arena.

Regras da competição:

Modo de jogo: Todas as partidas serão realizadas em corridas padrão .

Todas as partidas serão realizadas em . Cilindradas: As corridas ocorrerão em 150 Cilindradas .

As corridas ocorrerão em . Competidores: Cada corrida terá 12 personagens (4 competidores e 8 bots), e a disputa de colocação será entre os competidores.

Mecânica da competição:

Participantes: 64 competidores.

64 competidores. Eliminatórias: 16 grupos com 4 jogadores por partida. Passam os 2 competidores com a melhor colocação de cada grupo.

16 grupos com por partida. Passam os 2 competidores com a de cada grupo. Quartas de Final: 8 grupos com 4 jogadores por partida. Passam os 2 competidores com a melhor colocação de cada grupo.

8 grupos com por partida. Passam os 2 competidores com a de cada grupo. Semifinal: 4 grupos com 4 jogadores por partida. Passa o competidor com a melhor colocação de cada grupo.

4 grupos com por partida. Passa o de cada grupo. Final: 4 jogadores, copa de 4 partidas, ganha quem tiver mais pontos ao final da copa.

Premiação:

4º Lugar: Medalha + Cordão Game Arena + Caneca de porcelana .

Medalha + + . 3º Lugar: Medalha + Cordão Game Arena + Caneca de metal .

Medalha + + . 2º Lugar: Medalha + Cordão Game Arena + Garrafa Top Handle .

Medalha + + . 1º Lugar: Troféu + Cordão Game Arena + Giftcard Nintendo ou Souvenir a escolha.

Todos os participantes ganharão chaveiro Game Arena, Loja do Cardoso.

Game Arena traz interação com objetivo de levar diversão para toda família:

A proposta do evento é proporcionar interação para as crianças e também trazer o sentimento de nostalgia aos adultos. “A loja é inteiramente pensada na geração dos anos 80, 90 e 2000, mas também para a nova geração, que é ainda mais conectada com a tecnologia e, incentivada pelos pais, familiares e amigos, também é apaixonada pelo universo Nintendo”, afirma Pedro Faria, analista de retail media, da CardWay.

“É uma ótima oportunidade para adultos e crianças fazerem amigos. Os nostálgicos certamente vão se lembrar da época em que brincavam com os jogos da Nintendo da forma proposta pelo campeonato, entre amigos e familiares. E para amantes da marca, é um excelente momento para ver os produtos fora do mundo de compras online”, convida Raul Laguna, designer da CardWay.