Primeiro avião da FAB decola no Rio para resgatar brasileiros no Líbano

A aeronave KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), cedida para a operação de resgate de brasileiros no Líbano, decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 00h47 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2) em direção a Beirute.

O Líbano vem sendo alvo de ataques das forças israelenses, em guerra com o grupo extremista Hezbollah.

O avião fará uma escala em Lisboa. O voo, do Brasil até Portugal, terá duração prevista de 9h20.

No total, 3.000 brasileiros já manifestaram interesse em retornar ao país. Um formulário para entrar na fila da repatriação foi disponibilizado pelo Itamaraty na semana passada, com o objetivo de realizar um levantamento da quantidade de pessoas que estariam interessadas em deixar o território sob ataque de Israel.

A operação foi batizada pela FAB de “Raízes do Cedro”. A previsão inicial é repatriar 220 brasileiros.

Além da tripulação operacional do avião, embarcaram militares da área da saúde -médico, enfermeiro e psicólogo. Eles vão prestar o apoio necessário durante a missão.

Segundo a FAB, a volta da aeronave KC-30 ao Brasil dependerá de “coordenações e protocolos adicionais”.

O voo para repatriação foi anunciado na segunda-feira (30) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nota do Ministério das Relações Exteriores disse que a embaixada brasileira no Líbano está tomando as providências para viabilizar a operação. O posto diplomático está em contato com a comunidade brasileira no país e em “estreita coordenação com as autoridades locais”.

A decisão de retirar os brasileiros foi anunciada pouco antes de Israel iniciar uma invasão terrestre no Líbano.

Na sexta-feira (27), o governo brasileiro confirmou a morte de Mirna Raef Nasser, adolescente brasileira natural de Balneário Camboriú (SC), após bombardeios no leste do país no início desta semana. Ela foi a segunda vítima nascida no Brasil atingida pelos intensos bombardeios aéreos israelenses na região, de acordo com o Itamaraty.

Um adolescente brasileiro de 15 anos morreu durante bombardeios de Israel no Líbano no mesmo dia. Ali Kamal Abdallah, que nasceu em Foz do Iguaçu (PR), estava no vale do Bekaa, a leste da capital, Beirute, uma das regiões atacadas pelas tropas israelenses devido à presença de forças do Hezbollah.

O conflito no Oriente Médio atingiu um novo patamar de violência no fim de semana, com o assassinato na noite de sexta-feira (27) do líder do grupo libanês, Hassan Nasrallah, de 64 anos, além de diversos outros líderes. Todos foram mortos durante um mega-ataque aéreo na capital Beirute.