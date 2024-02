Primeiras doses da vacina contra a dengue chegam à região do Alto Tietê

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) enviou 79,4 mil doses de vacina contra a dengue ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira (15) para que sejam distribuídas aos 11 municípios do Alto Tietê, previamente definidos pelo Ministério da Saúde.

A diretriz do Programa Nacional de Imunizações, definida pelo órgão federal, diante do número limitado de doses, orienta que a vacinação seja iniciada em crianças com idades entre 10 e 11 anos, nos 11 municípios do Alto Tietê, sendo 34.270 doses para Guarulhos; 8.409 para Suzano; 800 para Guararema; 10.960 para Itaquaquecetuba; 4.994 para Ferraz de Vasconcelos; 12.143 para Mogi das Cruzes; 2.834 para Poá; 2.343 para Arujá; 1.423 para Santa Isabel; 821 para Biritiba-Mirim e 419 para Salesópolis.

Em alinhamento com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems), os municípios selecionados também receberão capacitação sobre a estratégia de vacinação, ministrada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, nesta sexta-feira (16), às 11h. A aplicação da vacina seguirá calendário e estratégia dos próprios municípios.

Veja como identificar os sintomas da dengue:

Febre alta;

Dor atrás dos olhos;

Dor no corpo;

Manchas avermelhadas na pele;

Coceira;

Náuseas; e

Dores musculares e articulares.

Confira as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti: