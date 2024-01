Primeiras Bebetecas de São Paulo chegam aos CEUs sob gestão do Instituto Baccarelli

Os CEUs sob gestão do Instituto Baccarelli receberam as 12 primeiras Bebetecas de toda a rede municipal de educação de São Paulo. Iniciativa inovadora da Secretaria Municipal de Educação, os espaços são dedicados exclusivamente a bebês de 0 e 3 anos e seus responsáveis, e já estão abertos para o público em geral. Localizadas dentro das bibliotecas das unidades (confira os endereços abaixo), as Bebetecas funcionam todos os dias, das 8h às 20h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 17h aos sábados, domingos e feriados.

Idealizada pela Secretaria Municipal de Educação e implementada pelo Instituto Baccarelli, a Bebeteca é desenhada para proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para crianças e suas famílias, permitindo o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento social, motor e cognitivo dos pequenos. Com livros, brinquedos, fantasias e espaços que estimulam a criatividade durante a brincadeira, as Bebetecas contam ainda com um monitor com dedicação exclusiva, que ajuda a mediar a interação de bebês e seus responsáveis com o ambiente.

A primeira unidade de toda a rede teve sua inauguração em setembro de 2023, no CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes – Enedina Alves Marques, e foi um sucesso instantâneo de público. Com frequentadores assíduos e grandes histórias de fortalecimento de laços familiares, o espaço chamou a atenção da mídia, e foi assunto de matérias da Folha de S.Paulo, da TV Cultura, da Band e da TV Globo, entre outros veículos importantes.

Agora, é a vez das populações atendidas pelos outros 11 CEUs sob gestão do Instituto Baccarelli aproveitarem a novidade. “Para nós, do Instituto Baccarelli, é uma verdadeira alegria participar da implantação das Bebetecas”, afirma Edilson Ventureli, diretor executivo do Instituto Baccarelli. “Há poucos espaços voltados para a primeiríssima infância, e podemos dizer com segurança que as Bebetecas oferecem o que há de melhor para bebês de 0 a 3 anos e seus responsáveis. Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação por escolher os CEUs sob gestão do Instituto Baccarelli para a implantação inicial desse projeto transformador. A educação começa na primeiríssima infância, e nos sentimos honrados de poder contribuir para a formação das futuras gerações.” A previsão é que todas as unidades dos CEUs sob administração direta da Secretaria Municipal de Educação também recebam o espaço no futuro.

Distribuídas pelas zonas Norte e Leste da cidade, os 12 CEUs sob gestão do Instituto oferecem programações de esporte, cultura e lazer de forma totalmente gratuita para a população de São Paulo, seguindo as diretrizes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Bebetecas

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h

Endereços:

CEU Arthur Alvim – Abdias do Nascimento

Avenida Sylvio Torres, 295 – Conj. Hab. Padre Jose de Anchieta

Tel.: (11) 5990-3365

CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes – Enedina Alves Marques

Rua Numa Pompílio, s/n – Conjunto Habitacional Barro Branco II

Tel.: (11) 5990-3368

CEU Carrão / Tatuapé – Carolina Maria de Jesus

Rua Monte Serrat, 380, Tatuapé

Tel.: (11) 5990-3364

CEU Freguesia do Ó – Esperança Garcia

Rua Crespo de Carvalho, 71, Freguesia do Ó

Tel.: (11) 5990-2340

CEU Parque Do Carmo – João Cândido

Rua Gaspar da Silva, 240, Parque do Carmo

Tel.: (11) 5990-3369

CEU Parque Novo Mundo – Leônidas da Silva

Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100, Parque Vila Maria

Tel.: (11) 5990-3373

CEU Pinheirinho – Luís Gama

Rua Camilo Zanotti, 92, Conjunto City Jaraguá

Tel.: (11) 5990-3371

CEU São Miguel – Luiz Melodia

Rua José Ferreira Crespo, 475, Jardim São Vicente

Tel.: (11) 5990-3367

CEU São Pedro / José Bonifácio – Dragão do Mar

Rua Professora Lucila Cerqueira, 194, Jardim São Pedro

Tel.: (11) 5990-2212

CEU Taipas – Professora Maria Beatriz Nascimento

Rua João Amado Coutinho, 240, Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

Tel.: (11) 5990-3370

CEU Tremembé – Maria Firmina dos Reis

Rua Adauto Bezerra Delgado, 94, Parque Casa de Pedra

Tel.: (11) 5990-3372CEU Vila Alpina / Vila Prudente – Professora Virgínia Leone Bicudo

Rua João Pedro Lecór, 141, Jardim Avelino

Tel.: (11) 5990-2342