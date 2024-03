Primeira semana de feirão contra inadimplência nos Correios tem 40 mil atendimentos

Em uma semana, mais de 40 mil brasileiras e brasileiros procuraram os Correios para renegociar dívidas pelo MegaFeirão Serasa e Desenrola. O mutirão resulta de uma parceria entre a estatal e a Serasa, com apoio institucional do Ministério da Fazenda. O atendimento presencial nas agências dos Correios será realizado durante todo o mês de março, sem cobrança de qualquer tipo de taxa ou custo adicional.

Cidadãos do estado de São Paulo são os que mais procuram desenrolar as suas contas. No total, foram quase 6 mil beneficiados. Seguidos pelos brasileiros do Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul, somando mais de 50% do total.

“A grande procura pelo serviço comprova a importância de se oferecer alternativas de negociação em locais de fácil acesso, como as agências de Correios. Estamos presentes em todas as cidades do país e temos uma relação de confiança estabelecida com a população, que considera a empresa uma das mais admiradas do Brasil”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar a quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país também podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

Site da Serasa www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios.