Primeira protagonista trans da Globo, anuncia fim da carreira

Na última quarta-feira, 29, a atriz Maria Clara Spinelli comunicou ao público o término de sua trajetória artística, marcando um momento significativo em sua vida profissional. Conhecida pelo seu papel central no remake da novela Elas por Elas (2023), transmitida pela TV Globo, Maria Clara decidiu se despedir dos palcos e das telas por meio de uma postagem impactante em suas redes sociais.

Desabafo nas redes sociais

No desabafo compartilhado em seu Instagram, a artista expressou um profundo sentimento de frustração e exclusão dentro do meio teatral e cinematográfico. “Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma fúria. Uma fúria santa. E é essa fúria o que me sustenta”, afirmou, revelando as emoções que a levaram a essa difícil decisão.

Além disso, Maria Clara levantou questões pertinentes sobre a escassez de oportunidades para atuar em papéis que transcendam sua identidade transgênero. Ela refletiu: “Fiquei pensando: ‘Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?’. Enfim, há muitas outras atrizes – ‘de verdade’. Há muitas outras mulheres – ‘de verdade’. Que podem desempenhar esses papéis. Eu, não”.

Confira:

Impacto e reflexões sobre a decisão

Com isso, a atriz anunciou oficialmente o encerramento de sua carreira, reafirmando sua decisão como uma forma de buscar novos caminhos. O desfecho da carreira de Maria Clara Spinelli ressoa como um alerta sobre as barreiras ainda enfrentadas por artistas transgêneros na indústria do entretenimento.