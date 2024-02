Primeira noite do Camarote Salvador tem shows da Banda Eva, Wesley Safadão e muito mais

O primeiro dia de folia no Camarote Salvador, nesta quinta-feira (8), foi marcado por presenças ilustres no palco, além de muita animação entre os convidados. A Banda Eva, o DJ brasileiro Vintage Culture e o cantor Wesley Safadão agitaram a noite como atrações principais, além de outros grandes nomes da música nacional e baiana terem se apresentado nos palcos. Diversas personalidades prestigiaram o evento, como os atores Maisa e João Guilherme, as influenciadoras Mari Gonzalez e Thaynara OG, a cantora Marina Sena e o apresentador João Silva. Os ex-BBBs Aline Gotschalg, Laís Caldas, Gustavo Marsengo e Fernando Medeiros também curtiram a primeira noite de festa.