Primeira noite da 2ª Festa Italiana atrai 5 mil pessoas a Ribeirão Pires

Mais do que alcançar a perfeição na massa italiana, com ingredientes de qualidade, as 17 entidades sociais de Ribeirão Pires estão reunidas na 2ª edição da Festa Italiana para atrair os amantes da comida de toda a região e, de quebra, estimular a solidariedade. A festividade teve início neste sábado (21), ao melhor som da Tarantella com o rei das festas italianas Fred Rovella. O público rotativo de 5 mil pessoas também pode conferir no palco apresentação da Emarp e a Família Porpeta.

Sem precisar dizer uma palavra, os mascarados da apresentação da MTR Topura, com o Carnaval de Veneza. A equipe circulou pela Tenda do Complexo Ayrton Senna encantando o público, desde crianças aos da Melhor Idade.

Moradores do Centro Alto, Suzane Priola de Lima e Fábio Junior, trouxeram o pequeno Beni Jacks (8 meses), para curtir a primeira noite da festa em família. “Já viemos no ano passado e, essa edição, superou as expectativas”, comentou Suzane antes de degustarem a melhor combinação de rondelli e macarronada com vinho.

Fátima Moreira, moradora da Vila Sueli, prestigia pelo segundo ano a Festa Italiana Solidária e trouxe filhos, filha, cunhadas, sogra e netos para apreciar a culinária e a cultura. “A festa está muito boa, ambiente aconchegante, a atração cultural, animada e ainda vamos contribuir com as entidades, Enfim, marcando momentos felizes em família em nossa cidade”, ressaltou.

Gastronomia solidária

O Instituto Projeto Reinar é uma associação sem fins lucrativos que recebe doações de equipamentos como camas hospitalares, cadeiras de rodas, muletas, bengalas entre outros itens necessários para a reabilitação. Depois do restauro dos equipamentos, o Instituto efetua o empréstimo dos itens, sem custos, e pelo tempo necessário para o tratamento, na condição de devolução para que o mesmo seja disponibilizado à outra pessoa, atendendo a fila de espera.

“Ano passado, utilizamos a verba obtida na Festa Italiana para consertar o veículo que utilizamos para levar os equipamentos até os pacientes. Agora, tudo que obtivermos com a venda do parmegiana será para montar uma oficina – de verdade – para recuperar as cadeiras de rodas e comprar algumas ferramentas”, explicou Reinaldo de Souza Cruz, presidente do projeto.

Já a Associação Tornar a Brotar, que acolhe atualmente 25 crianças (faixa etária de 6 a 12 anos) em situação de vulnerabilidade, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor. No contra-turno escolar, a associação oferta, além da refeição, oficinas de judô, artes, teatro e skate.

“A primeira edição da festa nos surpreendeu, possibilitando que conseguíssemos quitar dívidas, custear o mês e ampliar o atendimento do número de crianças. Neste ano, o recurso obtido com a venda do rondelli e do raviolli nos ajudará a equipar uma sala para oficina de fotografia”, comentou Pastor Alex.

A festa continua neste domingo, das 12h às 22h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193). A entrada é um gesto de generosidade: 1kg de alimento não perecível ou ração para pets, que serão distribuídos entre as 17 instituições sociais que participam do evento.