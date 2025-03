Primeira mulher a correr pela NASCAR Brasil fala sobre seu possível retorno

Arianna Caroli, a primeira mulher a competir pela NASCAR Brasil, esteve no Relargada Podcast e falou sobre seu possível retorno à categoria. Confirmada em mais uma temporada da NASCAR Euro Series, a italiana esteve no grid da NASCAR brasileira na última etapa do ano passado, no Circuito dos Cristais, em Curvelo-MG, onde participou também da estreia da primeira pista oval do país.

Arianna tem planos de competir no troféu Special Edition, que acontece nas três últimas etapas da temporada brasileira. Devido à disputa da NASCAR Euro Series, a italiana não poderia disputar os campeonatos Brasileiro e Overall. Se por um lado existe o desejo da pilota, por outro ainda faltam patrocínios para trazer Arianna ao Brasil no próximo semestre.

“Eu falei com as equipes que gostaria de fazer a Special Edition no final da temporada, para não haver conflitos com as datas [da NASCAR Euro Series] na Europa, mas até agora não consegui o patrocínio. Falei com muita gente para conseguir algum suporte, mas [como] eu estou na Itália, está muito difícil [conseguir].” disse Arianna.

“Quando estive no Brasil no início do ano eu falei com algumas pessoas, mas não é fácil, porque não estou no sistema no Brasil. Aqui na Itália as marcas são diferentes, então não existe muito interesse, mas pode ser que a gente consiga.” completou.

O sentimento de correr pela NASCAR Brasil

Arianna também falou sobre o sentimento de se tornar a primeira mulher a competir pela NASCAR Brasil. Para a italiana, correr no Brasil foi a realização de um sonho, e ser a primeira mulher na categoria foi uma grande honra.

“Conversando com algumas pessoas, descobri que existia um projeto da NASCAR no Brasil, e falei ‘eu quero correr lá, [para mim] seria um sonho!’. Eu comecei a falar com o Thiago Marques, [mas] no começo não conseguimos patrocínio. Depois, em Curvelo-MG, conseguimos fazer e foi uma coisa maravilhosa.” disse Arianna.

“Eu adoro o [circuito] oval. Foi a primeira corrida no oval no Brasil, e eu também fui a primeira mulher na NASCAR Brasil. Isso é uma honra porque, no meu coração, é a maior conquista possível”, finalizou.

A entrevista completa pode ser assistida no canal Relargada, no Youtube.