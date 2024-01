Primeira Maratona Infantil de 2024 traz programação inspirada nas férias de verão 

As férias de verão chegaram à Maratona Infantil do MIS, que começa 2024 com uma programação repleta de atividades gratuitas para crianças e famílias. No dia 21 de janeiro, domingo, os visitantes podem participar de oficinas, contações de histórias, espetáculos musicais e muitas brincadeiras.

O destaque desta edição fica por conta da Intervenção Circense Acqua Loucos, com Cia Plataforma de Artes, que realizará, ao longo do dia, acrobacias e truques aquáticos para toda a família se refrescar e se divertir. O Educativo MIS também entra no clima de férias de verão com a oficina Faça sua canga com pintura tye dye, em dois horários diferentes. Já para quem gosta de espetáculos musicais, a dica é o show Brinquedos de Palavra, com Lili Flor e Paulo Pixu & Comercial, que acontece às 16h, no Auditório MIS.

A Maratona Infantil é um programa mensal do MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) que ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Esta edição acontece no dia 21 de janeiro, domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita.

Confira, a seguir, a programação completa:

Oficina de Pintura | com Molin

Área externa | 10h às 16h | intervalo das 12h às 13h

Cada participante realizará uma atividade utilizando a técnica de desenho.

Oficina de Massinha de Modelar | com Play Doh

Área externa | 10h às 16h | intervalo das 12h às 13h

As crianças podem soltar a imaginação e criar esculturas feitas com massinhas de modelar.

Oficina de Dobradura| com Recicle

Área externa | 10h às 16h | intervalo das 13h às 14h

Utilizando elementos reciclados, os pequenos poderão criar dobraduras.

Brincadeiras | com Na rua sem wi-fi

Área externa | 10h às 17h | livre

O Na Rua Sem Wi-fi é um projeto de resgate de antigas brincadeiras como cabo de guerra, corrida de saco, mesa de botão, pular elástico, pular corda, bambolê, vai e vem, pião, bate-bag, yoyo, 5 marias, chinelão, telefone sem fio, mola maluca, peteca, pega varetas, entre outros.

Oficina de Fantoche com Meias | com Puket*

Foyer do Auditório MIS | 10h às 17h (intervalo das 13h às 14h) | 10 vagas

Durante a oficina, as crianças serão convidadas a embarcar em uma jornada criativa, explorando a arte de reutilizar as meias e transformá-las em algo novo e único. É uma oportunidade de aprender sobre sustentabilidade e reaproveitamento de materiais de forma lúdica e divertida

Oficina de Jardinagem | com Prendas Minhas*

Área externa | 10h30, 12h e 15h | 10 participantes

Oficina que as crianças poderão plantar em um vaso individual. Na oficina a participação é cooperativa e construtiva.

Oficina de Musicalização e Movimentos Corporais para Bebês | com Movimento Gerando Vida*

Foyer Auditório MIS | 10h30 e 14h

Essa experiência oferece uma expressão fluida das emoções, utilizando música, movimentos corporais, dança e toque para acalmar e fortalecer os vínculos, contribuindo com a concentração, coordenação motora, socialização e acuidade auditiva.

Faça sua Canga com a Técnica Tie Dye | com Educativo MIS*

Área externa | 11h e 15h | 1h | 10 participantes

Você conhece a técnica de pintura tie dye? Já pintou alguma coisa utilizando esse recurso artístico? Nesta oficina, o Educativo MIS convida as crianças a produzir cangas para aproveitar o verão! Que tal no seu próximo piquenique utilizar uma canga produzida por você mesmo?

Oficina Kids Minhas Férias em Arte | com ABRA (Academia Brasileira de Arte)*

Área externa | 11h, 12h, 13h, 15h (40 minutos cada) | 10 participantes

Criada pela ABRA, a oficina estimula crianças a explorar suas memórias de férias, refletindo sobre os lugares visitados, companhias, diversões e momentos especiais. Elas terão a oportunidade de transformar essas lembranças em composições visuais e artísticas.

Oficina Teens Mistérios Fascinantes nas Profundezas do Mar | com ABRA (Academia Brasileira de Arte)*

Área externa | 11h, 12h, 13h, 15h (40 minutos cada) | 10 participantes

Será possível existir formas de vida totalmente diferentes daquilo que todos conhecemos? E se existem… como serão? Animais assustadores? Seres gigantescos? Formas de vida exóticas? Ou uma mistura de cada parte de tudo que conhecemos? E se juntarmos toda essa imaginação e criarmos nossas próprias espécies através da arte?

Intervenção Circense Acqua Loucos| com Cia Plataforma de Artes

Área externa |11h10, 12h30, 14h e 15h30 (20 minutos cada)

Os personagens de circo Acqua Loucos realizam acrobacias deslumbrantes e truques aquáticos, transformando o MIS em um local mágico de diversão para todas as idades.

Contoche Saco de Bichos | com José Robson

Área externa | 11h30 e 14h30

Essa contação de história com fantoches fala sobre as aventuras de animais da floresta que se encantam pela lua e decidem ir até lá. Mas apenas o mais esperto de todos consegue colocar os pés na lua. E descobre que não existe mais nada, só pó e pedra.

Show Brinquedos de Palavra | com Lili Flor e Paulo Pixu & Comercial

Auditório MIS| 16h às 17h | 172 lugares

Neste show musical para toda a família, Lili Flor e Paulo Pixu & Comercial convidam todos a cantar e dançar, ouvir histórias enroscadas, trava-línguas e parlendas. Um encontro muito interativo, com a cultura brasileira e latino-americana, para pais e filhos brincarem juntos com os artistas.

*Atividades com necessidade de retirada de senha, com 1h de antecedência, na recepção do MIS

Solidariedade

Além das brincadeiras, a Maratona Infantil irá receber doações de brinquedos e livros durante toda a programação (10h às 17h), para posterior distribuição a entidades carentes. Outra ação solidária presente no evento será o “Meias do Bem”, da Puket – que irá recolher meias usadas do público, para serem recicladas e transformadas em cobertores voltados a pessoas necessitadas.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional da Livelo, B3, John Deere, NTT Data e Tozzini e apoio institucional da Vivo, PWC, Grupo Travelex Confidence e Colégio Albert Sabin. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.

Maratona Infantil – Especial férias de verão

Data: 21 de janeiro, domingo

Ingresso: Gratuito

Horário: das 10h às 17h

Classificação indicativa: livre