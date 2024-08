Primeira Frente Estadual do Funk é lançada na Alesp no próximo dia 14

A deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP), a Frente Nacional de Mulheres do Funk e representantes do movimento sociopolítico lançam no próximo dia 14, na Assembleia Legislativa, a Frente Estadual do Funk. Com o intuito de construir políticas públicas no Estado voltadas à cultura funk, estarão presentes no evento artistas, representantes do movimento social, além da juventude do movimento funk.



A Frente Parlamentar, que é inédita no Estado de São Paulo, será composta por integrantes e artistas do movimento funk, intelectuais que desenvolvem conteúdos acadêmicos que valorizam o movimento funk no Brasil, militantes e integrantes de movimentos sociais que defendem o funk enquanto fenômeno político-cultural, além de representantes do poder público.



A Frente foi criada para dar visibilidade às demandas políticas do movimento funk, além de reconhecer a importância da cultura para a construção social da vida da juventude, e de discutir políticas públicas voltadas ao movimento. “Como diz a clássica música dos MCs Amilcka e Chocolate, o funk é som de preto e de favelado e, por isso, sofre um estigma da sociedade e da polícia. Um exemplo disso foi o Massacre do Baile da DZ7 (Paraisópolis), em 2019, em que nove jovens morreram após uma ação policial extremamente truculenta. Esse tipo de coisa não pode ser normalizada”, enfatiza a deputada Ediane Maria.



“O surgimento da frente estadual parlamentar do funk é um avanço muito importante para a história política do movimento funk, pois agora temos um espaço democrático para deliberar políticas públicas de acordo com as reais necessidades do movimento funk, pautado por nós mesmos”, acrescenta a diretora geral da Frente Nacional de Mulheres do Funk Renata Prado.



O objetivo da frente é buscar, por meio de um debate democrático, que a cultura do Funk seja reconhecida e inserida na concepção da política pública do Estado de São Paulo, garantindo a participação política do movimento funk e integrando a massa funkeira nos espaços de construções governamentais.



Serviço:

Lançamento da Frente Estadual do Funk

Data: 14/08/24

Onde: Auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Moema, São Paulo-SP

Horário: 18h30