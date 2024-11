Primeira Floresta Urbana Linear em corredor de ônibus garante menos poluição e mais saúde na Grande SP

Com um acervo de quase 12 mil árvores, a Next Mobilidade inaugura no próximo dia 9 de novembro, sábado, na região metropolitana de São Paulo, o 1º Inventário de Floresta Urbana Linear do Brasil já realizado em um corredor de ônibus – o Corredor ABD.

O inventário utiliza, em 100% da área mapeada, duas poderosas tecnologias de apuração de dados de levantamento arbóreo. Essas tecnologias produzem informações precisas e totalmente auditáveis, por meio de monitoramento via satélite e rastreabilidade física e digital dos ativos.

Todas as árvores do Corredor estão cadastradas por QR Code e sua evolução e características podem ser acompanhadas pelo site.

O Corredor ABD – também conhecido como Corredor Verde – tem 90 km de extensão (ida e volta) e conecta as zonas Sul e Leste de São Paulo, passando por importantes cidades do Grande ABC, como Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema.

A Next Mobilidade-Corredor ABD é reconhecida por sua excelência na operação do mais moderno sistema de trólebus do país e pelo uso de veículos de última geração, com menor impacto ambiental. A empresa está na vanguarda das tecnologias para a preservação dos recursos naturais na Grande São Paulo.

O projeto Corredor Verde começou em 2008 com o primeiro plantio de mudas. Desde então, a Next Mobilidade passou a plantar e conservar outros milhares de mudas ao longo dos últimos 16 anos.

Atualmente, mais de 140 espécies predominantemente nativas da Mata Atlântica compõem os jardins dos nove terminais metropolitanos e demais áreas verdes do Corredor ABD, como canteiros de vias, praças e pátios.

Manacás-da-Serra, quaresmeiras, ipês e sibipirunas são alguns exemplos de espécies de grande importância para o bioma da Mata Atlântica preservados no Corredor. Outras, como pau-brasil, jatobá, grumixama e jacarandá-paulista figuram na lista de 15 espécies ameaçadas de extinção (ver abaixo a lista completa, ou acesse o link.

Novas árvores

Para seguir colaborando com a melhoria da qualidade do ar no Corredor Verde, os convidados da Next Mobilidade plantarão mais 600 mudas no dia 9 de novembro, completando 12 mil árvores e arbustos ao longo de todo o percurso.

As 11,4 mil árvores e arbustos existentes hoje já foram catalogados entre abril e junho deste ano, durante a etapa de campo do levantamento arbóreo, que identificou e geolocalizou cada planta de forma individual.

Cada muda recebeu uma etiqueta (tag) de identificação, feita com papel biodegradável, gravada com número serial e QR Code exclusivos. O mesmo acontecerá com as 600 mudas que serão plantadas no dia 9 de novembro.

A plataforma de georreferenciamento do acervo arbóreo permite a rastreabilidade do acervo, facilita o monitoramento remoto e é o ponto de partida para a gestão de todo o patrimônio verde do Corredor ABD. As tags cumprirão um papel muito especial no dia do evento: conectar as pessoas à natureza.

Os voluntários e convidados pela Next Mobilidade poderão escolher uma árvore para plantar e adotar.

Além de se informar sobre as características de cada espécie (identificação botânica, utilidades e curiosidades), os adotantes terão acesso a um registro digital para acompanhar o desenvolvimento de sua árvore, por qualquer dispositivo conectado à internet (computador, notebook, tablet ou smartphone).

O lançamento do Inventário Florestal Urbano do Corredor Verde começa no dia 9 de novembro, às 8h, na sede Next Mobilidade (Rua Joaquim Casemiro, 290, Bairro Planalto, São Bernardo do Campo).

Mapa 3D interativo do projeto:

https://map.forest.watch/nextmobilidade/corredor-verde-abd

Mais informações:

https://corredorabd.nextmobilidade.com.br/inventario-de-floresta-urbana.

Sustentabilidade

A Floresta Linear Urbana faz parte de um amplo programa de sustentabilidade socioambiental adotado há muitos anos pela Next Mobilidade em sua operação no Corredor ABD. Algumas ações:

Descarbonização do transporte coletivo: todo o transporte de passageiros é feito por ônibus de zero ou baixa emissão de carbono, incluindo 94 trólebus totalmente elétricos que deixaram de emitir, nos últimos 15 anos, 215 milhões de toneladas de CO2;

Reaproveitamento de resíduos verdes: 17 jardineiros são responsáveis por recolher 200 sacos/dia de resíduos verdes (mais de mil toneladas desde 2009) decorrentes de queda natural, podas de árvores e corte de grama;

Encaminhado para uma instituição social especializada em compostagem, o material coletado é transformado em adubo orgânico, comprado pela própria Next Mobilidade e usado na manutenção do Corredor Verde ABD, num processo de reciclagem circular socioambiental;

Coleta de material reciclável: só em 2023, 150 toneladas de lixo reciclável foram recolhidas de ecopontos distribuídos por todos os terminais de ônibus e destinados para a Cooperativa Reluz.

Criada em 1997 por catadores que trabalhavam em condições degradantes no Lixão do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, hoje a cooperativa é um exemplo de projeto social e ambiental bem-sucedido na Grande São Paulo, segundo Sônia Lima, consultora de sustentabilidade da Next e ex-diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo;

Reuso de água: a operação do Corredor ABD também se destaca por reaproveitar 35 mil litros de água por dia. Em 2023, 13,5 milhões de litros foram tratados e reutilizados na lavagem da frota, sendo mais de 157 milhões de litros desde 2010, o equivalente a 63 piscinas olímpicas.

Menos concreto, mais verde

Para expandir sua floresta urbana, a Next Mobilidade removerá cerca de 200 placas de concreto de 1m² das áreas adjacentes ao Corredor. No lugar de cada placa, será plantada uma árvore, aumentando a permeabilidade no solo para absorver a água da chuva.

A redução da poluição por meio da cobertura vegetal ocorre pelo chamado sequestro de carbono da atmosfera. O CO2 é retirado do meio ambiente e fixado na biomassa durante a fase de crescimento das árvores e plantas.

Cada grupo de sete árvores do Corredor pode sequestrar até uma tonelada de carbono nos seus primeiros 20 anos de idade.

Com base nesta média e por meio do inventário florestal, é possível determinar a quantidade de árvores necessárias para neutralizar as emissões dos gases de efeito estufa (GEE) de toda a logística da operação de transporte de passageiros.

Florestas plantadas num ambiente caracteristicamente urbano, como um corredor de ônibus, são uma importante solução para preservar as árvores das florestas nativas de origem, criar espaços de regeneração e promover a biodiversidade, além de restaurar áreas degradadas e a diminuir os impactos climáticos.

O Corredor Verde conta com uma excelente avaliação de seus usuários: 83,3% de aprovação excelente/bom em 2023, segundo o IQC EMTU.

Espécies

Algumas das mais de 140 espécies nativas da Mata Atlântica plantadas no Corredor ABD:

Manacá

Quaresmeira

Pata de Vaca

Ipê-Amarelo

Ipê-Rosa

Ipê-Branco

Azaleia

Espirradeira

Jasmim Amarelo

Caliandra

Jasmim Manga

Goiabeira

Mangueira

Abacateiro

Hibisco

Cheflera

Pitangueira

Paineira

Fícus

Grumichama

Chau-Chau

Chorão

Coqueiro Jeriva

Palmeira Ráfia

Jambolao

Amoreira

Pau-Ferro

Pau-Formiga

Acalifa

Eretrina

Yuca

Aroeira

Sibipiruna

Ingá

Platano

Grevilha

Alfeneiro

Leitosa-Vermelha

Risco de Extinção

Dentre as espécies plantadas no Corredor ABD, 15 delas estão sob risco de extinção:

Amarelinho

Amendoim-Bravo

Araçá-Vermelho

Aroeira-Preta

Dedaleiro

Grumixama

Guanandi

Ipê-Amarelo-Flor-de-Algodão

Ipê-tabaco

Jatobá

Paineira-Vermelha

Pau-Brasil

Pindaíba

Ipê-Amarelo-do-Cerrado Jacarandá-Paulista

Locais de plantio

Abaixo, os locais de plantio de árvores no Corredor ABD, na manhã do próximo sábado, dia 9 de novembro. Participação gratuita e aberta a todos os interessados.

Avenida Brigadeiro Faria Lima – São Bernardo do Campo:

Entre as paradas Matriz e o Terminal do Paço Municipal de São Bernardo.

Avenida Piraporinha – São Bernardo do Campo:

Entre as paradas Anchieta e Planalto.

Avenida Piraporinha – Diadema:

Entre as paradas Indústrias e Nogueira.

Avenida Conceição – Diadema:

Entre o terminal Diadema e a Parada Divisa.

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – São Paulo:

Entre as paradas Divisa e Cidade Vargas.