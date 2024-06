Primeira festa junina do Cine Theatro Carlos Gomes tem apresentação de Caju e Castanha

A dupla de embolada mais famosa do país, Caju e Castanha, encerra a programação da primeira festa junina do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro), que será realizada neste sábado (22) a partir das 13h, com entrada gratuita. Haverá também barracas de comidas típicas das festas juninas e uma programação com desafios de embolada, orquestra de violas caipiras e quadrilha.

A apresentação de Caju e Castanha acontecerá às 19h30. Os emboladores são duplas de cantores que levam alegria e humor ao público através da construção de versos improvisados, com ritmo e velocidade, cantados ao som do pandeiro. São típicos artistas de rua que, com um humor irreverente e criativo, interagem com a população a partir de motes sugeridos pela plateia, além daqueles criados na hora a partir da observação das características das pessoas.

Quem abre a programação são os DJs do projeto que costumam promover o encontro dos amantes da música nordestina “Forro pé de calçada – Cada um Belisca um Pouco”, a partir das 13h.

Às 14h começa o primeiro desafio de embolada com a dupla veterana Peneira e Sonhador. A dupla Pardal e Azulão da Mata sobem ao palco às 17h com novo desafio de embolada. Acompanhados de pandeiros, as duplas de emboladores criam versos no improviso, trabalhando exclusivamente com a arte da embolada na cidade de São Paulo, onde vivem. Todos já gravaram CDs e DVDs, e participam de apresentações culturais e festivais.

A Orquestra de Viola Caipira de Santo André é a atração das 15h30. Formada e regida pelo músico andreense Leandro de Abreu a partir das oficinas culturais da cidade de Santo André, a Orquestra se formou no início dos anos 2000 e já fez diversas apresentações nos equipamentos culturais de Santo André, como Teatro Municipal, Museu de Santo André, Casa da Palavra e outros.

Não vai faltar na festa a tradicional quadrilha, formada por funcionários e amigos do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, às 16h30, nem as barracas de cachorro-quente, milho, pipoca, doces e salgados da tradição junina. Quem quiser participar poderá se juntar a quadrilha e dançar.

Caju e Castanha – Com uma carreira de quase 50 anos, a dupla nordestina Caju e Castanha tornou-se um ícone do gênero musical embolada, conhecido por sua rapidez e improvisação. Formada pelos irmãos José Albertino (Caju) e José Roberto (Castanha), a dupla começou a se apresentar ainda na infância, conquistando o Brasil e o mundo com suas letras perspicazes e humorísticas que retratam a vida e a cultura do Nordeste brasileiro.

Após a morte de José Albertino em 2001, a tradição da embolada foi mantida viva por seu sobrinho, Ricardo Alves da Silva. Tiveram onze indicações ao Grammy e foram agraciados com um Grammy Latino em 2003, três Prêmios da Música Brasileira (2004, 2006 e 2014) e um Prêmio Multishow em 2005.

Além de suas contribuições musicais, Caju e Castanha têm uma forte presença na mídia e no cinema, tendo participado de programas de TV, filmes e minisséries. Eles somam trinta discos e dois DVDs, incluindo quatro discos de ouro.

Serviço

1º Festa Junina do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Data: 22/6/24 (sábado)

Horário: das 13h às 21h

13h – DJs do “Cada um Belisca um Pouco”

14h – Desafio de Embolada com Peneira e Sonhador

15h30 – Orquestra de Viola Caipira de Santo André

16h30 – Quadrilha

17h – Desafio de Embolada com Pardal e Azulão

19h30 – Show Caju e Castanha

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro