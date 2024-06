Primeira etapa do CBX SP Street Power tem 208 inscritos

A primeira etapa do CBX São Paulo Street Power aconteceu neste final de semana, no Complexo Hugo Ramos, na cidade de Mogi das Cruzes. Foram 208 inscritos, dos quais nove foram campeões e irão disputar a final estadual.

No sábado (15) o local do evento ficou aberto para treinamento e no domingo (16) as disputas ocorreram. No período da manhã foram realizadas as etapas classificatórias e a tarde as semifinais e finais.

Dos 208 inscritos, 120 foram para o basquete 3×3, 24 para o skate e 19 breaking. No total, nove atletas se classificaram para a final que será realizada no dia 9 de julho, no Complexo Desportivo Baby Barioni.

A próxima etapa será realizada no próximo final de semana (22 e 23 de junho) no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, em Franco da Rocha. Podem participar jovens estudantes da rede pública e privada do estado de São Paulo, de 14 a 17 anos, nascidos entre 2007 e 2010.

Confira as próximas etapas: