Primeira edição do Perkons Connect será em São José do Rio Preto

No próximo dia 11 de julho, a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, será palco da primeira edição do Perkons Connect, um evento inovador que promete reunir gestores públicos, especialistas e entusiastas da segurança no trânsito para o compartilhamento de ideias e o desenvolvimento de soluções integradas que podem transformar a gestão urbana.

O Perkons Connect é uma iniciativa da Perkons, empresa pioneira e líder em soluções tecnológicas para fiscalização e gestão no trânsito no Brasil. Com presença em todo o território nacional e em mais de 500 municípios – incluindo a capital do Estado de São Paulo -, em 33 anos de atuação a empresa estima ter salvo mais de 90 mil vidas

Com o Perkons Connect a ideia é fomentar a troca de conhecimento e experiências entre profissionais do setor, autoridades públicas e especialistas convidados, visando a promoção de cidades mais seguras e bem geridas. Nesta edição inaugural, os convidados contarão com a presença ilustre dos speakers Julyver Modesto e Rosangela Battistela.

“Esse evento vai entrar para o calendário anual do segmento. Nosso objetivo é levar para todas as regiões do país, a municípios mais distante das capitais, oportunidade de debater questões comuns a maioria das cidades: a busca por ruas mais humanas e seguras para todos”, conta Régis Nishimoto, diretor da Perkons.

Conectando profissionais, especialistas e gestores públicos do setor de trânsito e mobilidade urbana

Julyver Modesto, reconhecido entre os maiores especialistas em legislação de trânsito do país, e Rosangela Battistela, superintendente de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (PR), trarão em suas participações insights valiosos sobre as melhores práticas e tendências no campo da mobilidade urbana. A presença de ambos promete enriquecer o debate e inspirar novas abordagens para os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras.

O Perkons Connect também destacará o papel crucial da inovação tecnológica na modernização das cidades. Através de discussões e apresentações, os participantes terão a oportunidade de conhecer novas ferramentas e métodos que estão revolucionando a forma como administramos e vivemos em espaços urbanos.

Sobre a Perkons

A Perkons é uma empresa dedicada a desenvolver soluções tecnológicas que promovam a segurança no trânsito e a eficiência na gestão urbana. Com 33 anos de experiência no mercado, a empresa se destaca por sua inovação e compromisso com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, com um trânsito mais seguro para todos os usuários.