Primeira edição do Florestan Embeleza de 2024 atende mais de 200 pessoas em Diadema

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema e referência em ensino profissionalizante, realizou, nessa quarta-feira (26), a primeira edição de 2024 do “Florestan Embeleza” em Diadema. O evento, que propicia a oportunidade dos alunos dos cursos aplicar os seus conhecimentos, aconteceu das 10h às 18h e ofereceu serviços gratuitos de design de sobrancelha, tranças, manicure, pedicure e depilação. Mais de 200 pessoas compareceram na ação.

O diretor-chefe da Fundação Florestan Fernandes, Eduardo Manoel Marinho, o Maninho, explica a importância dessa atividade social. “Esse projeto surgiu com uma proposta social muito forte: o atendimento à população. Infelizmente, esses serviços de beleza são muito caros e muitos munícipes não conseguem pagar”, afirma.

A instrutora de design de sobrancelha e maquiagem, Cláudia Macedo, explicou suas intenções ao trazer suas alunas para esse evento. “Com minhas 12 alunas, queremos trazer bem-estar a todos que decidirem passar por aqui”, declarou. “A vida é muito corrida e todo mundo merece ter uns minutinhos para se cuidar”, completou Cláudia.

Maibi Marques, professora de manicure e trança, esclareceu os benefícios de seus estudantes participarem desse programa. “Nessa atividade, além de atender a população, nossos alunos colocam tudo em prática, é como se fosse um estágio”.

Recepção dos munícipes

Os munícipes que participaram da primeira edição do Florestan Embeleza em 2024 se surpreenderam com o atendimento e com as oficinas de beleza. Segundo a agente de biblioteca Mari Ventura Estevão, sua autoestima foi renovada. “Depois que saí do setor das tranças, me sinto diferente. Minha autoestima melhorou muito”.

Severina Justina da Costa, dona de casa, confirmou sua volta em outras edições. “O clima é agradável e aconchegante. Os meninos e as meninas fazem questão de ouvir o que queremos fazer de diferente. Com certeza voltarei nas próximas oportunidades”, finalizou.