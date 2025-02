Primeira edição da “Mostra: Estados da Palhaçaria” chega hoje ao CCSP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove a primeira edição da “Mostra: Estados da Palhaçaria“, evento que celebra a diversidade e a profundidade da linguagem do palhaço. De forma gratuita, serão apresentados três espetáculos que exploram diferentes facetas dessa arte ao longo dos meses, com “A Noite dos Palhaços Mudos” estreando a mostra nesta quinta-feira (20) às 20h, com datas para sexta (21), sábado (22) e domingo (23). A programação ressalta como o palhaço atua como um tradutor sensível da condição humana, abordando temas como morte, memória e resistência por meio da poesia, do riso e da reflexão.



Dentre as atrações, “A Noite dos Palhaços Mudos” promete transportar o público para um universo urbano repleto de tensões e desafios. Inspirado na HQ de Laerte, o espetáculo transforma a irreverência clownesca em uma narrativa noir, onde o palhaço enfrenta a intolerância e a repressão. A montagem não apenas homenageia a liberdade criativa, mas também questiona os limites impostos à imaginação e à expressão artística em um mundo cada vez mais fechado para a diversidade cultural.



Com um elenco formado por Fernando Sampaio, Fernando Paz, Filipe Bregantim e Sérgio Carozzi, grandes nomes da cena clownesca, o espetáculo promete emocionar e provocar reflexões no público. O evento possui classificação indicativa de 10 anos e entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados somente na bilheteria física da CCSP até 2h antes do início do espetáculo.



A programação cultural completa dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e site da pasta.

Serviço:

Atração: “A Noite dos Palhaços Mudos”

Datas: 20/02 (quinta) às 20h | 21/02 (sexta) às 20h | 22/02 (sábado) às 20h | 23/02 (domingo) às 19h

Local: Sala Jardel Filho – Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Classificação Indicativa: 10 anos

Ingressos: Grátis – retirada 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Mais informações: www.centrocultural.sp.gov.br