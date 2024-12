Primeira-dama de SP apresenta programa de Educação Itinerante à Alesp

A primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, apresentou nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o programa Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social. Com ênfase na educação itinerante, a iniciativa visa capacitar a população de comunidades em situação de vulnerabilidade para promover a inclusão social e a geração de renda.

“A ideia aqui é unir forças para vencer desafios e levar o desenvolvimento social aonde ele precisa chegar. O programa oferecerá qualificação, e os participantes serão motivados a aprender, criar currículos, melhorar sua comunicação e empreender”, afirmou a presidente do Fundo Social de São Paulo e primeira-dama, Cristiane Freitas. “Será uma qualificação que proporcionará ferramentas para a pessoa transformar a sua vida e criar novas oportunidades”, acrescentou.

Participaram do encontro o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado; a deputada Dani Alonso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Alesp, e outros parlamentares.

Na reunião Cristiane Freitas detalhou o funcionamento do programa, que deverá contar com três carretas-escola a partir de março de 2025. Os veículos vão percorrer as regiões mais vulneráveis do Estado para oferecer cursos gratuitos em diferentes áreas como gastronomia, reaproveitamento de alimentos, cuidados com pets, jogos digitais e desenvolvimento de aplicativos.

O presidente da Alesp ressaltou a importância do programa e da mobilização das prefeituras. “É importante sensibilizar as prefeituras a serem parceiras. Esse trabalho de buscar os alunos e motivar a participação nos cursos é muito importante”, destacou André do Prado.

A deputada Dani Alonso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Alesp, destacou a iniciativa como uma porta de saída da situação de vulnerabilidade. “É um trabalho fundamental e essencial, pois cuida das pessoas em todas as áreas, promove motivação, resgata a dignidade e oferece uma estrutura para o desenvolvimento social”, afirmou.

Os temas do programa foram selecionados considerando as demandas do mercado de trabalho, visando fomentar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Com duração de duas semanas, os cursos têm o conteúdo programático elaborado pelo Fusp em parceria com o Centro Paula Souza e o Sebrae. Ao término da capacitação, todos os participantes receberão um certificado emitido pelo Fundo Social.