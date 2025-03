Primeira-dama Janja justifica viagem ao Japão e responde críticas sobre transparência

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, se defendeu das críticas relacionadas à sua ausência em compromissos oficiais durante parte de sua estadia no Japão. Em entrevista à BBC, Janja assegurou que nunca houve falta de transparência em sua agenda e destacou que sua viagem foi planejada com o objetivo de economizar recursos públicos.

Janja chegou ao Japão no dia 18 de outubro, quase uma semana antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não teve compromissos oficiais agendados até o sábado, 22, quando participou de um encontro com brasileiras residentes no país. A viagem da primeira-dama foi marcada por uma abordagem discreta, diferentemente do que ocorre em suas visitas oficiais anteriores.

Conforme reportado pela coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, a assessoria de Janja esclareceu que sua antecipação ao Japão não teve fins recreativos, mas sim a intenção de cumprir uma agenda previamente estabelecida, que não se concretizou como esperado.

O encontro com as mulheres brasileiras estava programado para ocorrer no meio da semana; no entanto, para garantir a presença de todas, especialmente aquelas que residem fora de Tóquio, foi adiado para o sábado. “Obviamente, eu vim com a equipe precursora para economizar na passagem aérea. Cheguei um pouco antes e fiquei hospedada na residência do embaixador”, explicou Janja durante a entrevista à BBC. Ela enfatizou: “Nunca houve falta de transparência”.

É importante notar que Janja e Lula têm agendas distintas. Além do encontro mencionado, a primeira-dama viajou à cidade de Osaka para acompanhar os preparativos do pavilhão brasileiro na Expo Osaka 2025, evento programado para acontecer entre 13 de abril e 13 de outubro de 2025. O convite para participar do evento foi feito pelo presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana.

O presidente Lula chegou ao Japão na manhã do dia 24 de outubro, e à noite foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Essa visita marca a primeira visita oficial ao Japão desde 2019, anterior à pandemia de coronavírus, quando Donald Trump visitou o país no final de seu mandato presidencial.

O principal objetivo da viagem é facilitar a realização de negócios entre os dois países. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Japão decidiu enviar especialistas para avaliar a situação do gado bovino brasileiro, um passo inicial rumo à possível abertura do mercado japonês para a carne brasileira.

Em paralelo a isso, a Advocacia-Geral da União (AGU) está conduzindo um estudo detalhado sobre o papel dos cônjuges dos presidentes brasileiros. O intuito é garantir segurança jurídica para que esses parceiros possam atuar como representantes simbólicos do chefe de Estado em questões tanto nacionais quanto internacionais. O resultado deste estudo deverá culminar em um parecer formal.