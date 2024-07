Primeira-Dama Cristiane Freitas promove a Campanha do Agasalho

A Primeira-Dama de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), Cristiane Freitas, está à frente da Campanha do Agasalho 2024, promovendo uma série de ações em diversas instituições.

Ao longo da semana, a primeira-dama visitou 10 associações, dois hospitais e distribuiu um total de 1.778 agasalhos, além de 30 gorros para adultos e crianças, 100 cobertores e 50 roupas de frio para animais.

Primeira-dama Cristiane Freitas realiza entrega na Associação Beneficente Praça 12, em Cidade Tiradentes/FUSSP

“A visita a essas instituições é uma oportunidade valiosa de ouvir as pessoas e entender suas necessidades. Além disso, é gratificante poder entregar pessoalmente as doações da Campanha do Agasalho, sabendo que estamos fazendo a diferença na vida de muitas pessoas”, resumiu a primeira-dama.