Primeira curtida do Instagram: saiba como conferir!

Logo na primeira semana do ano (2024), surgiu uma trend em que os usuários acessam e compartilham quais publicações receberam as suas primeiras curtidas no Instagram. Com recursos do próprio app, a nova febre traz nostalgia e desperta curiosidade, uma vez que os likes são formas de interação presentes na rede social desde o início da plataforma e que revelam muito sobre o tipo de conteúdo que cada pessoa se interessa.

O compartilhamento da trend se espalhou pela internet e chegou até mesmo em outras mídias, como o X (antigo Twitter). Então, nessa edição do caderno, vamos mostrar como você pode ver o histórico de curtidas no seu perfil do Instagram com funcionalidades nativas do aplicativo.

Como ver a primeira curtida no Instagram?

Para descobrir qual foi a primeira curtida no Instagram na sua conta da rede social, acesse a área do seu perfil no app. Depois, clique nas três linhas horizontais no canto superior direito da tela e selecione a opção “Sua atividade”. Na área “Interações”, toque em “Curtidas” para conferir todos os seus likes recentes. Nas opções de filtros no canto superior da tela, clique em “De mais recentes a mais antigos” e altere para a opção “De mais antigos a mais recentes”.

Ao finalizar essas etapas, o aplicativo exibe em ordem cronológica as publicações que foram curtidas pelo seu perfil. Assim, é possível descobrir em qual post você deu o seu primeiro like no Instagram. Vale ressaltar que esse recurso não mostra as curtidas em stories devido a temporariedade dessa forma de postagem.

Além de visualizar as curtidas mais antigas, as funções do app ainda permitem filtrar por períodos em “Todas as datas”, selecionar o tipo de conteúdo entre publicações no feed e reels em “Todos os tipos de conteúdo” e pesquisar por likes em perfis específicos em “Todos os autores”. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de descurtir diversos posts de uma única vez. Basta clicar em “Selecionar” no canto superior direito da tela, escolher as postagens que deseja retirar as curtidas e tocar em “Descurtir” na área inferior da tela.

Apesar da trend estar concentrada nos primeiros likes no Instagram, a rede social também disponibiliza recursos semelhantes para outras interações, como comentários, marcações e respostas de figurinhas.

Fonte: TechTudo, TecMundo, Tecnoblog