Prime Video introduz anúncios em seu modelo de assinatura

A partir do dia 2 de abril, os assinantes do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, se depararão com a inclusão de anúncios durante a exibição de conteúdos. A nova política foi anunciada pela plataforma, que também informou sobre um novo plano de assinatura, que terá um custo adicional de R$ 10 para aqueles que desejarem eliminar os anúncios.

Atualmente, o plano básico de assinatura do Prime Video é oferecido por R$ 19,90. Com a nova estrutura, os usuários terão a opção de pagar mais para desfrutar de uma experiência livre de interrupções publicitárias.

Em um comunicado enviado por e-mail aos seus assinantes, o Prime Video justificou a mudança afirmando que “isso permitirá continuar investindo em mais conteúdo”. A plataforma ressalta seu compromisso em expandir seu catálogo e oferecer uma variedade maior de produções aos usuários.

No entanto, o comunicado também alerta que alguns produtos, incluindo eventos esportivos ao vivo e assinaturas adicionais, poderão exibir anúncios mesmo para aqueles que optarem pelo plano mais caro. Essa decisão gera expectativas sobre como os consumidores reagirão à nova política e como ela poderá impactar a experiência geral do usuário na plataforma.