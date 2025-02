Prime Video anuncia lançamento de ‘O Auto da Compadecida 2’ em fevereiro

No dia 7 de fevereiro, o Prime Video confirmou que a tão aguardada sequência do clássico brasileiro, ‘O Auto da Compadecida 2’, estará disponível em sua plataforma a partir do próximo dia 28. A produção, que estreou nos cinemas no dia 25 de dezembro do ano anterior, continua a atrair o público nas telonas.

A nova trama é baseada na célebre obra de Ariano Suassuna e conta com um roteiro assinado por Guel Arraes e João Falcão, com contribuições adicionais de Adriana Falcão e Jorge Furtado. O filme traz de volta os icônicos personagens Chicó e João Grilo, interpretados por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, respectivamente.

Além dos protagonistas, o elenco conta com a participação de Virginia Cavendish como Rosinha e Enrique Diaz no papel de Joaquim Brejeiro, prometendo uma experiência cinematográfica rica e envolvente. Com essas credenciais, ‘O Auto da Compadecida 2’ é um lançamento que promete encantar tanto os fãs do original quanto novos espectadores.