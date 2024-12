Primavera de SP termina com chuvas abaixo do esperado

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo divulgou dados relevantes sobre a primavera de 2024, que teve início em 22 de setembro e se estendeu até 21 de dezembro. Durante esse período, a capital paulista registrou um acumulado pluviométrico de 315,4 mm, representando uma redução de 14,6% em relação à média histórica esperada de 369,2 mm. Esse foi o oitavo período menos chuvoso desde que o CGE começou a monitorar as chuvas na cidade, em 1995.

A estação primaveril deste ano foi marcada por uma condição de neutralidade climática, sem a influência dos fenômenos La Niña e El Niño. Esses fenômenos estão associados ao resfriamento e aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, respectivamente. Como resultado, não foram observadas variações extremas nas chuvas ou nas temperaturas durante a estação.

Thomaz Garcia, meteorologista do CGE, destacou que a primavera de 2024 apresentou um comportamento distinto em comparação com a primavera anterior. “Em 2023, a forte atuação do El Niño provocou um aquecimento das águas do Pacífico e trouxe ventos que resultaram em chuvas intensas e temperaturas elevadas”, comentou. Garcia explicou que a primavera deste ano se desenvolveu dentro das características típicas da estação: períodos quentes e úmidos intercalados com fases mais frias e secas.

Ao comparar os dados pluviométricos, observa-se que a primavera de 2023 foi uma das mais chuvosas da história, ficando 25,8% acima da média esperada, enquanto a primavera de 2024 é classificada como uma das mais secas.

O levantamento do CGE revelou que todos os meses da primavera tiveram precipitações abaixo da média esperada. Em setembro, por exemplo, a cidade registrou apenas 15,8 mm de chuva, um déficit impressionante de 76,9% em relação à média mensal prevista de 68,5 mm. As temperaturas mínimas médias foram ligeiramente superiores às esperadas, enquanto as máximas apresentaram valores superiores ainda mais significativos.

No mês seguinte, outubro também teve registros abaixo da média pluviométrica com 97,8 mm contra os 112,7 mm esperados. Já em novembro, a situação se estabilizou com precipitações muito próximas à média prevista (135,7 mm contra 132,3 mm esperados).

Encerrando a estação em dezembro, até o dia 21 foram contabilizados apenas 84,1 mm de chuva frente aos esperados 186,3 mm.

Os recordes climáticos registrados nesta primavera incluem a menor mínima absoluta verificada em Parelheiros/Rodoanel com 9,2 °C no dia 11 de novembro. Em contrapartida, no dia 2 de outubro foram registradas temperaturas máximas absolutas atingindo até 37,6 °C na Freguesia do Ó.

Para o meteorologista Thomaz Garcia, o verão que começou em 21 de dezembro deve apresentar condições climáticas dentro dos padrões normais para a época; no entanto, não se descarta a possibilidade de eventos pontuais de chuvas e calor superiores ao esperado.

A íntegra dos dados e análises pode ser consultada no site oficial do CGE da Prefeitura de São Paulo.