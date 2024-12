PRF usa drones para aumentar segurança nas rodovias durante festas e Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última quarta-feira (18), a Operação Rodovida, uma ação estratégica que visa intensificar a fiscalização nas rodovias federais do Brasil durante o período de festas de fim de ano, férias e Carnaval. O principal objetivo da operação é reduzir o número de acidentes, com ênfase na prevenção de infrações como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso inadequado do cinto de segurança e irregularidades na documentação dos veículos.

Para este ano, a PRF introduziu o uso de drones como uma inovação no monitoramento das estradas. Essa tecnologia permitirá um acompanhamento mais eficaz das infrações em tempo real, possibilitando que os agentes identifiquem comportamentos imprudentes, como motoristas utilizando celulares ou passageiros sem cinto de segurança. A utilização dos drones se mostra especialmente vantajosa em rodovias que apresentam difícil acesso ou carecem de acostamento.

Desde a implementação dos drones pela PRF em agosto, mais de 360 multas foram registradas com o auxílio dessas ferramentas tecnológicas. Em Santa Catarina, a operação já conta com dois drones em funcionamento, focando inicialmente na Grande Florianópolis. Contudo, há planos para expandir essa fiscalização aérea para outras áreas do estado, incluindo as regiões metropolitanas de Joinville e Blumenau.