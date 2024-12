PRF intensifica fiscalização nas estradas para o Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou um reforço nas atividades de fiscalização nas rodovias federais entre os dias 20 e 25 de dezembro, em decorrência da Operação Natal 2024. A ação, que teve início à zero hora do dia 20, busca intensificar a presença policial em trechos identificados como críticos para a segurança viária.

Com o término previsto para às 23h59 do dia 25, a PRF aumentará seu efetivo com o intuito de inibir infrações relacionadas a ultrapassagens indevidas, que se mostraram um fator de risco significativo. Dados recentes revelam que, de janeiro a novembro de 2024, foram registradas 272.955 infrações desse tipo.

Embora o número total de infrações tenha apresentado uma leve variação em comparação ao mesmo período do ano anterior, onde foram contabilizadas 270.165 infrações, os dados sobre acidentes fatais e com feridos mostram uma tendência alarmante de aumento. Entre janeiro e novembro deste ano, ocorreram 1.557 acidentes envolvendo ultrapassagens indevidas, resultando em 2.287 feridos e 363 mortes. Em contrapartida, no mesmo intervalo de 2023, houve 1.469 acidentes, totalizando 2.263 feridos e 313 óbitos.

Em comunicado oficial, Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, enfatizou o risco que as ultrapassagens indevidas representam não apenas para o motorista infrator, mas também para passageiros e demais usuários das vias. “A prática da ultrapassagem indevida é inerentemente perigosa e se agrava quando associada à velocidade excessiva”, alertou Almeida. Ele detalhou que essa combinação pode levar a graves consequências, como saídas de pista e colisões frontais.

Os motoristas flagrados cometendo esse tipo de infração poderão enfrentar penalidades severas, incluindo multas que podem alcançar até R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir.

A Operação Natal 2024 é um componente inicial das ações da Operação Rodovida 2024/2025 da PRF, lançada em 18 de dezembro. Com o slogan “Desacelere: Seu Bem Maior é a Vida”, a operação se estenderá até 9 de março de 2025 e visa combater as ocorrências relacionadas ao excesso de velocidade nas estradas federais.

Entre janeiro e outubro deste ano, mais de cinco milhões de autuações por excesso de velocidade foram registradas pela PRF, cifra que mais do que dobrou em relação aos 2,1 milhões no mesmo período do ano passado. Apesar desse aumento considerável nas infrações, houve uma redução nos acidentes fatais associados ao excesso de velocidade: em 2024 foram registrados 3.478 sinistros e 358 mortes, enquanto em 2023 esses números eram de 3.508 ocorrências e 381 óbitos.

No entanto, outro aspecto preocupante foi identificado; entre janeiro e outubro deste ano, a PRF documentou 9.013 acidentes atribuídos à reação tardia ou ineficiente dos motoristas, resultando em 10.506 feridos e 575 mortos. A interligação entre o excesso de velocidade e as reações inadequadas dos condutores representa um desafio significativo para a segurança nas estradas. A alta velocidade diminui o tempo disponível para o motorista reagir a imprevistos, o que pode culminar em tragédias nas vias públicas.